防堵疫情擴大　北市宣布：300人以上室內活動原則取消或延期

▲北市宣布300人以上室內活動原則取消。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，北市府6日公布最新的活動辦理規範，明定室內活動300人以下「原則取消或延期」，但若有必要舉辦的話由各單位自行檢核；若300人以上，同樣原則取消或延期，但若有必要舉辦，需經觀傳局、衞生局審 核通過。戶外活動部分「原則可照辦」，但取消人多擁擠之群聚活動及不設飲食，且需保持活動場域空氣流通。

關於室內活動舉辦規範，包括參加民眾全程「人與人保持1公尺」以上距離，可開啟對外窗，保持非密閉空間狀態。管制出入口且事先掌握參加者資訊。不設飲食攤位及禁止飲食。並禁止慢性病者、孕婦或其他主辦單位認定人員參加。

此外，防疫措施要做到活動前及活動中加強場地環境消毒，民眾經常接觸的電梯、手把、門把及桌椅把等表面定時消毒擦拭，全員在入口量體溫，以酒精或消毒液消毒後進場，全程佩戴口罩、造冊管理。

活動現場成立防疫小組，隨時留意人員防疫執行情形，如出現呼吸道症狀者或異常狀況應立即通報，加強宣導防疫衛教訊息，另應有應變計畫，包含現場動線規畫及疑似個案暫時隔離安置空間、醫療支援、建立相關單位聯繫窗口與通報流程。

且第一線工作人員及表演團體執勤前量體溫，填寫健康管理表確認身體狀況並留下紀錄，有發燒或感冒症狀者一律排除工作任務。活動現場成立防疫小組，隨時留意人員防疫執行情形，如出現呼吸道症狀者或異常狀況應立即通報。加強事前宣傳及溝通，並於活動現場設立告示及於廣播系統（或主持人）加強宣導防疫衛教訊息。

