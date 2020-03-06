　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「至尊公主號」全船待檢測！澳媒踢爆：至少15人染新冠肺炎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼直升機投遞檢測包到至尊公主號上。（圖／路透）

▲至尊公主號目前停靠在加州外海。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國加州首位感染新冠肺炎死亡的71歲老翁，曾在上月11日至21日搭乘「至尊公主號」郵輪，船上2500名曾和這名老翁同船。《路透社》指出，目前至少有35名乘客和組員出現疑似症狀，美國疾管中心CDC已要求郵輪改航回舊金山，澳洲媒體更踢爆，船上至少有15人的檢驗結果為陽性。

《路透社》報導，舊金山緊急管理署主任卡羅爾（Mary Ellen Caroll）5日在記者會上表示，「至尊公主號」（Grand Princess）已提前結束為期15天的行程，提前返懷加州外海，船上共有2383名乘客和1100名船組人員，其中至少有35名乘客和組員出現疑似症狀，初步估計有近百人需要檢測。

▲▼直升機投遞檢測包到至尊公主號上。（圖／路透）

▲直升機投遞檢測包到至尊公主號上。（圖／路透）

澳洲媒體《9NEWS》更踢爆，船上有15人的檢測結果為陽性，但正確資訊仍需待官方釋出。目前海岸警衛隊已透過直升機將檢測包送至船上，加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，必須等到檢測完後，所有人才可以下船，確切時間還未定。

美國過去24小時內確診病例數快速增加，目前確診新冠肺炎人數為211人，死亡人數達12人，全美各地如臨大敵，多個州宣布進入緊急狀態。

►至尊公主號「初估近百人需檢測」！　首批結果最快當地6日出爐
►染疫「至尊公主號」不繼續玩、全船返程中！檢疫完成才能下船
►載過病亡加州男！「至尊公主號」爆21人有症狀　美急令延後靠港

 
ET快訊
遭控背信台中被逮！范可欽「搬家沒收到傳票」臉書發聲了
黃智賢提6點批評陳時中「裝睡」　網怒轟：要有點良心
鐵鎚狠K蔡阿嘎孕妻！黑衣男起底「是館長粉絲」..共犯還有恐怖
達比修有出現咳嗽症狀取消登板！推特自爆：可能得新冠肺炎
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加拿大卑詩省增8例「首見社區感染」！50多歲婦無旅遊史　未接觸已知確診

不斷更新／法國「單日激增138例」！　我友邦瓜地馬拉、美馬里蘭州緊急狀態

從SARS就想研發冠狀病毒疫苗　專家悲述「停工最現實原因」釀全球崩潰危機

紐時專訪　世衛專家列7點大讚中國防疫：全世界都該學習

英國首例死亡出現！專家：正研發「無症狀感染者」檢測方法

至尊公主號上都是老人！全船僅62人被隔離　其餘「賭場開放」自由活動　

法國「24小時激增138例」創疫情最高紀錄　國會議員也中鏢病重住院

疫情進逼華府！馬里蘭州首證實3人確診海外感染　州政府發布緊急狀態

「至尊公主號」全船待檢測！澳媒踢爆：至少15人染新冠肺炎

WHO官員談中國防疫「令人深深感動」　呼籲各國實施基本措施

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

兒用告白影片「裝劈腿」惡整老媽 她霸氣護正宮嗆小三：有種找我！

小被被拿去洗！汪崩潰盯烘衣機　眼眶泛紅掀網笑：味道不對惹XD

在家也能做！公開正統大阪燒教學　加入「鰹魚高湯、山藥泥」是關鍵

直擊「馬戲團猴子」殘忍訓練過程！ 金屬項圈緊勒喉...逼學表演把戲

蔡阿嘎夫妻被打...館長出面開戰黑衣人！　怒轟「垃圾」：人家是一個媽媽

加拿大卑詩省增8例「首見社區感染」！50多歲婦無旅遊史　未接觸已知確診

不斷更新／法國「單日激增138例」！　我友邦瓜地馬拉、美馬里蘭州緊急狀態

從SARS就想研發冠狀病毒疫苗　專家悲述「停工最現實原因」釀全球崩潰危機

紐時專訪　世衛專家列7點大讚中國防疫：全世界都該學習

英國首例死亡出現！專家：正研發「無症狀感染者」檢測方法

至尊公主號上都是老人！全船僅62人被隔離　其餘「賭場開放」自由活動　

法國「24小時激增138例」創疫情最高紀錄　國會議員也中鏢病重住院

疫情進逼華府！馬里蘭州首證實3人確診海外感染　州政府發布緊急狀態

「至尊公主號」全船待檢測！澳媒踢爆：至少15人染新冠肺炎

WHO官員談中國防疫「令人深深感動」　呼籲各國實施基本措施

浪貓初見小鹿賞喵拳　她錄下「走心過程」現在每天曬恩愛

在家也是蜘蛛人！湯姆霍蘭德「瞞漫威狂偷道具」　帶走鋼鐵人寶物

黃竣民／恢復徵兵制是提升戰力？還是另一齣鬧劇？

網路互嗆鐵鎚怒襲蔡阿嘎！查無紀錄...黑衣男疑唬爛　檢警追幕後指使者

「口罩之爭」吳宗憲告館長首開庭　天王互嗆對決...首輪憲哥缺席

深櫃男人的微風細雨　《叔・叔》不只是公開性向這麼簡單

遭控背信！范可欽臉書發文澄清「搬家沒收到傳票」：被訊問15分鐘就回家

讚孩子已超乎想像　蘇貞昌：我孫女說要讀火星大學

電子支付使用人數首破700萬　一卡通、街口最多人用市占逾5成

求職看過來！　台南就業中心9場微型徵才上千個工作機會

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

國際熱門新聞

超帥「北海道知事」防疫爆紅：感謝妻子

法世界報讚：台灣是抗新冠病毒典範

英男「在武漢染新冠肺炎」憶染病過程：像被火車輾過

「新冠病毒A片」在網路爆紅！

我友邦瓜地馬拉、美又1州緊急狀態

來台澳洲音樂家確診　經紀公司證實：他很嚴重

新冠肺炎肆虐　CNN列「亞洲給的10大教訓」

日鄉民爆：山口縣確診男遭酒店小姐感染

日本爆大規模群聚感染！百人演唱會18確診

道瓊崩洩近千點　歐股跌幅逾1.5%

台灣訂立口罩制度！南韓跟上採取「實名制」

即／南韓昨增518例「累計6284」

超級傳播者1傳9　紐約22例確診

義大利24小時激增41死、769例確診

更多熱門

相關新聞

新冠肺炎影響　巴黎馬拉松宣布延期

新冠肺炎影響　巴黎馬拉松宣布延期

巴黎馬拉松自1976年設立，由於賽程會經過許多巴黎知名地標，因此被跑友們譽為「一生一定要跑一次的馬拉松」，然而今年受到新冠肺炎影響，巴黎馬拉松官方宣布將原訂於4月5日舉行的賽事，延期至10月18日舉行。

防疫酒精衝一波！全聯：台酒75%酒精明天開賣

防疫酒精衝一波！全聯：台酒75%酒精明天開賣

淋巴器官寸草不生！治療副作用曝光

淋巴器官寸草不生！治療副作用曝光

陳時中口誤「量口罩」　網：快去睡覺

陳時中口誤「量口罩」　網：快去睡覺

確診音樂家曾入座觀眾席　鄭麗君回應了

確診音樂家曾入座觀眾席　鄭麗君回應了

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎COVID-19世界疫情至尊公主號Grand Princess美國加州舊金山北美要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

互嗆積怨半年！黑衣男持鐵鎚報復

鐵鎚怒敲蔡阿嘎！網友灌爆「2嫌」臉書

台冠狀病毒之父：病毒沒有變種

黑水虻博士「不倫吃人妻」　偷情暗號曝光

小S被老公罵到「邊煮麵邊哭」爆發：要把我逼到什麼程度

超帥「北海道知事」防疫爆紅：感謝妻子

謝和弦刪光7年合照「Keanna卻全留下」！親訴原因

美女主播李文儀「通化街老家17億」標出！

台大醫解析《金師傅2》劇情被讚爆

確診音樂家爆　「彩排沒戴口罩咳不停」

法世界報讚：台灣是抗新冠病毒典範

艾莉絲夫婦超市起爭執！

3月底武漢病例將清零？　陸中工院士說話

英男「在武漢染新冠肺炎」憶染病過程：像被火車輾過

更多

最夯影音

更多
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區
蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面