柯文哲赴聯醫致贈慰勞金　「第一線人員作業相當妥善」

▲柯文哲赴聯醫致贈慰勞金。（圖／翻攝柯文哲臉書）

記者楊亞璇／台北報導

為防堵新冠肺炎（COVID-19）疫情，第一線醫護人員承受不少壓力。台北市長柯文哲5日前往北市聯醫和平院區及仁愛院區，慰問第一線防疫人員，並稱讚無論是居家隔離、採檢、收治，第一線人員的作業都相當妥善，能夠確實守護市民健康。

柯文哲說，聯醫作為北市的大型醫院，無論是門診或住院都相當多人，尤其我們不會拒收也不會選擇病人，所以壓力不小，在疫情期間，和平院區及仁愛院區作為應變醫院，承受了更大的壓力。

柯文哲表示，到目前為止，無論是居家隔離、採檢、收治，第一線人員的作業都相當妥善，能夠確實守護市民健康，也得到市民最大的肯定。



柯文哲到兩個院區致贈慰勞金，他說，感謝醫護同仁的辛勞，對於醫護同仁堅守崗位、不曾懈怠的精神，除了感謝還是感謝，感謝你們給市民一個安心的生活。

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