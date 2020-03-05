　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游錫堃抱怨QR code巡邏箱　柯文哲：2018年就全面E化了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲回應巡邏箱QR code。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）

▲柯文哲回應巡邏箱QR code。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

立法院長游錫堃4日深夜在臉書PO文表示，他日前收到恐嚇信，豈料通報警政單位後卻沒有下文，連巡邏箱都是空的；隨後大安分局回應，巡邏已改為掃描QR code，並非在舊式的巡邏箱簽到。對此，台北市長柯文哲在同天中午提到，北市府自民國107年（西元2018年）就將警用巡邏箱全面E化。

柯文哲5日中午在臉書上表示，「今天早上看到水牛伯抱怨巡邏箱的新聞。事實上，北市府從107年起，警用巡邏箱已全面E化。」

柯文哲說，以前簽到單常常因為淋到雨很難簽，夜晚視線不佳也很難簽，甚至簽到單不見了，有時警察沒帶筆，帶了筆又沒水，簽到還要寫時間、地點、簽名，相當的不方便。自從北市巡邏箱電子化使用QR code之後，不但巡警簽到方便，巡邏資料立即自動建檔，在後台管理及資料調閱也變得容易，每年更能少花上萬張的簽到紙，有助於環保。「作為智慧城市的政府，全面E化是他們的目標，以前是講求Work Hard，現在則講求Work Smart。」

隨後，柯文哲也在留言處補上台北市警察拍的宣傳巡邏箱E化微電影，希望大家可以去看一看，也幫按個讚，給辛苦的波麗士們一個鼓勵。

其他人也看了這些...

「承擔滅門血案的悲傷！」游錫堃爆遭恐嚇15天　巡邏箱空的氣炸
QR code設在住家旁邊　游錫堃：那台北市幾千個巡邏箱都算我身上好了
游錫堃「巡邏箱一直空的」！小所長公開槓院長「沒接獲報案」：不知被恐嚇

更多熱門新聞...

游錫堃自爆遭恐嚇報警「沒下文」　徐國勇：2月底已破案
游錫堃自爆遭恐嚇15天「沒下文」　刑事局：獲報當晚就抓到人
葉毓蘭：游錫堃退休太久　對這幾年的「警政改革」知道太少

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
澳洲58歲確診男「3/3搭長榮台灣飛布里斯本」　指揮中心回應
12秒狠K影片曝光！蔡阿嘎遭黑衣人「敲腿痛擊」　險摔緊抱孕妻
蔡阿嘎「被鐵鎚狂K摔車」驚恐影片曝光！跛腳還先伸手護妻
恭喜！凱蒂佩芮薄紗側身露孕肚　孩子爸是奧蘭多布魯
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新冠肺炎網路假消息無法可管？NCC邀臉書、Line商量

取消酒測高雄不跟進！　韓國瑜：不管內政部怎麼說高雄繼續做

新冠肺炎肆虐！謝長廷投書日媒　強調台灣加入WHO的重要

疫情重挫博物館來客數　吳思瑤曝：故宮北院2月遊客少8成

北市聯醫處方箋得來速搶藥局工作？　黃珊珊回應了

結合大自然與科技　新竹縣議員杜文中要打造竹科人的山河戀

紓困條例編列600億　陳時中：應是短期預算

北市不取消酒測　黃珊珊：一年有100多例酒駕死亡

新北停辦老人共餐　獨居老人持續送餐

徐國勇道歉：游錫堃遭2次恐嚇　警政署卻未報告

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

造訪米其林廚神戈登「地獄廚房」 咬下酥皮威靈頓牛排銷魂爽皺眉

孫子開車出去玩「拒收油錢」！　阿嬤森77強勢塞錢：給我閉嘴

日本安倍晉三會議上「狂咳」　旁邊官員眼神嚇崩拉口罩！

「時間就是金錢！」不滿買口罩等太久 婦人爆走飆罵藥師：不高興就不要做

最愛垃圾車！萌娃倒垃圾誤拋飛 遇清潔隊員神助攻網讚：Nice Play

新冠肺炎網路假消息無法可管？NCC邀臉書、Line商量

取消酒測高雄不跟進！　韓國瑜：不管內政部怎麼說高雄繼續做

新冠肺炎肆虐！謝長廷投書日媒　強調台灣加入WHO的重要

疫情重挫博物館來客數　吳思瑤曝：故宮北院2月遊客少8成

北市聯醫處方箋得來速搶藥局工作？　黃珊珊回應了

結合大自然與科技　新竹縣議員杜文中要打造竹科人的山河戀

紓困條例編列600億　陳時中：應是短期預算

北市不取消酒測　黃珊珊：一年有100多例酒駕死亡

新北停辦老人共餐　獨居老人持續送餐

徐國勇道歉：游錫堃遭2次恐嚇　警政署卻未報告

陸6間商場爆員工感染案例　做好這10件事助防疫

靠手續費賺錢的時代即將結束　力拚數位轉型，那些台灣券商跟上了？

武漢肺炎釀三大產業斷鏈風暴！低成本人力受考驗

IKEA中國爆三斗櫃「安全隱患」　緊急召回9萬件...這款台灣特價中

北市聯醫「慢箋得來速領藥」引藥師不滿！院方滅火：鼓勵民眾去社區藥局

仁川機場「3階段體溫檢測」9日上路！　嚴防發燒旅客上機

一份起訴書　揭密華為暗黑戰法

Dappei／短腿也能穿出修長感！各種腿型的「挑靴款方式」先來筆記

婦女節將至　Apple TV、App Store、Apple Watch都有慶祝活動

無懼疫情威剛2月營收大增三成　Q2後現補貨效應

蔡阿嘎遇襲！騎機車載孕妻二伯　北投遇黑衣人埋伏鐵鎚狠砸

政治熱門新聞

大安分局解釋巡邏箱空的原因　立法院長不信

員警怕氣吹到手上染疫　徐國勇：取消全國性酒測

遭民進黨開除黨籍！高大成：應先開除蔡英文

游錫堃爆遭恐嚇15天　巡邏箱空的氣炸

防疫違規趴趴走！141人遭罰僅8人繳款

游錫堃自爆遭恐嚇沒人關心　刑事局：當晚就抓到人

QR code設在住家旁邊　游錫堃回應了

擴大中國人享健保是阿扁？　陳柏惟反擊馬英九

林俊憲拒「黃安們」濫用健保　賴士葆：那綠安呢？

用AI防疫「防患於未然」！陳其邁：「抗疫國家隊」用科技展現台灣軟實力

「巡邏箱QR Code」打臉游錫堃

衛福部：目標每人每周可買5片口罩

林成蔚請辭獲准　接國防院執行長

綠委提「黃安條款」修健保法…藍委：不該拉海外台商下水

更多熱門

相關新聞

徐巧芯酸游錫堃　官再大也只是個公僕

徐巧芯酸游錫堃　官再大也只是個公僕

立法院長游錫堃遭人恐嚇透過管道尋求警方協助，但卻發現家中附近的巡邏箱都沒有員警簽到，事後轄區員警出面澄清已E化簽到，而內政部長徐國勇也出面表示嫌犯已經抓到，但他仍認為這件恐嚇案並未受到重視。對此，台北市議員徐巧芯5日在臉書酸游錫堃，「立法院長－官再大也只是公僕！請給我們辛苦的員警一個道歉。」

葉毓蘭：游錫堃退休太久不知警政改革

葉毓蘭：游錫堃退休太久不知警政改革

QR code設在住家旁邊　游錫堃回應了

QR code設在住家旁邊　游錫堃回應了

「巡邏箱QR Code」打臉游錫堃

「巡邏箱QR Code」打臉游錫堃

游錫堃批警辦案不力　徐國勇、派出所長齊打臉

游錫堃批警辦案不力　徐國勇、派出所長齊打臉

關鍵字：

柯文哲QR code巡邏箱水牛伯游錫堃

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

冷血男嗆蔡阿嘎「多留口德才不惹禍」

蔡阿嘎曝案發過程　二伯送醫畫面曝光

小學師酸蔡阿嘎輕敲兩下　臉書被灌爆

酸蔡阿嘎慘遭肉搜！國小師嚇到關臉書

各國口罩禁出口時間軸曝　網讚：沒選錯人

全台3地設「酒精發放機」　每人免費領一瓶

黑衣男埋伏4hrs「目標疑是蔡桃貴」！蔡阿嘎罕見暴怒

身分證中這4碼吃温野菜可享6折

中國科研團隊：「新冠病毒已突變」傳播力不同

酸蔡阿嘎　 小學老師願出面道歉

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與「1000萬美元」

陳時中：逾680家藥局口罩賣不完

蔡阿嘎載孕妻遇襲　黑衣人埋伏鐵鎚狠砸

嗆蔡阿嘎小學主任「緊急道歉」臉書關版神隱

劉真傳腦部持續出血「急裝人工心臟肺臟」！

更多

最夯影音

更多
曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面