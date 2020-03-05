游錫堃抱怨QR code巡邏箱　柯文哲：2018年就全面E化了





▲柯文哲回應巡邏箱QR code。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

立法院長游錫堃4日深夜在臉書PO文表示，他日前收到恐嚇信，豈料通報警政單位後卻沒有下文，連巡邏箱都是空的；隨後大安分局回應，巡邏已改為掃描QR code，並非在舊式的巡邏箱簽到。對此，台北市長柯文哲在同天中午提到，北市府自民國107年（西元2018年）就將警用巡邏箱全面E化。

柯文哲5日中午在臉書上表示，「今天早上看到水牛伯抱怨巡邏箱的新聞。事實上，北市府從107年起，警用巡邏箱已全面E化。」

柯文哲說，以前簽到單常常因為淋到雨很難簽，夜晚視線不佳也很難簽，甚至簽到單不見了，有時警察沒帶筆，帶了筆又沒水，簽到還要寫時間、地點、簽名，相當的不方便。自從北市巡邏箱電子化使用QR code之後，不但巡警簽到方便，巡邏資料立即自動建檔，在後台管理及資料調閱也變得容易，每年更能少花上萬張的簽到紙，有助於環保。「作為智慧城市的政府，全面E化是他們的目標，以前是講求Work Hard，現在則講求Work Smart。」

隨後，柯文哲也在留言處補上台北市警察拍的宣傳巡邏箱E化微電影，希望大家可以去看一看，也幫按個讚，給辛苦的波麗士們一個鼓勵。

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