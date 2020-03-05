慈濟贈北市3千個「祝福包」　柯文哲：祝檢疫者平安渡過14天

▲柯文哲出席慈濟基金會安心祝福包捐贈儀式。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，慈濟基金會5日捐贈台北市3千份安心祝福包，提供民眾渡過14天檢疫期，台北市長柯文哲出席活動表達感謝。柯文哲說，讓居家檢疫者被檢疫的14天感受到社會關懷，祝福檢疫者平安渡過14天。

柯文哲致詞指出，感謝慈濟基金會在過去幾十年，凡是在地球上有什麼災難時，總是第一時間最快速度趕到現場，提供人力、物力協助，更重要是人心的撫慰，幫助不只是台灣，世界各地都有感受到慈濟的協助，遇到災難一次一次地度過，讓受災地區很快的恢復。

柯文哲說，「我每次講說，我們對人家好，人家是不是一定對我們好，答案是不一定，但是99.5%是」。他舉例，有一次去美國，洛杉磯大停電，然後黑人在暴動、搶商店，「搶搶搶，看到台灣的店，跳過不進去搶，然後被搶得最兇的聽說是韓國人，奇怪，為什麼台灣人跳過去，因為那些黑人平常有被慈濟幫忙」，所以在世界上做好事還是有好處。

柯文哲指出，慈濟在世界上做了很多救助活動，無形中替台灣提供了一個保護層，要感謝慈濟，「安心祝福包」內容物有五穀粉、健康雜糧、保健品、靜思語、平安吊飾和愛心祝福卡等7項物品，不僅提供居家檢疫者飲食健康，也有心靈撫慰功能，讓居家檢疫者被檢疫的14天感受到社會關懷，祝福檢疫者平安渡過檢疫的14天。

柯文哲強調，他自己是醫療專家，我們防疫表現不錯，但是坦白講運氣也不錯，運氣不錯也是平常有做好事才會有。