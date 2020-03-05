簡舒培反擊柯文哲：北市議長領銜13議員連署「反對文山分局案」

▲議員連署反對文山分局合併案。（圖／翻攝簡舒培臉書）

記者楊亞璇／台北報導

針對北市警察局文山第一、第二分局合併案，北市議員簡舒培質疑，柯市府2月5日送警政署報核文山分局案的公文，竟造假文山區9成里長同意或沒意見，台北市長柯文哲怒斥，「不要隨便說人家造假，啊你做的怎麼不是造假，奇怪」。對此，簡舒培5日在臉書秀出連署書反擊，強調北市議長陳錦祥領銜13議員共同連署反對文山一、二分局的合併案。

對於柯文哲質疑簡舒培的資料怎麼不是造假？簡舒培回擊，「我可以拿得出2月13日文山區32位里長反對合併文一、文二分局的連署，你可以拿得出市政府今年2月5日送核備警政署公文中，九成文山區里長支持合併的資料嗎？說我假造我能拿出資料證明沒有，你可以嗎？」

簡舒培批評，指控別人要有證據，「如果你證明我造假資料那我就退出政壇，那你柯文哲拿不出證明要不要辭掉市長？」

▲文山區里長反對文山第一分局和文山第二分局合併案連署書。（圖／翻攝自簡舒培臉書粉專）

針對柯文哲指稱反對文一文二合併，只是單一議員的意見。簡舒培說，這個講法明顯是陷文山區議員於不義，本案不只是她在關心、有反對意見，文山區13位議員都有連署反對合併案，她舉例，2015年5月13日厲耿桂芳議員召開記者會，有42位里長加上30位議員反對合併文一文二分局提案，以及2020年2月17日由陳錦祥議長帶領文山區13位議員簽署的反對合併連署書。

簡舒培酸，「13個議員連署怎麼是單一議員的意見？還是你偏見過深，已經無法分辨是非？」

簡舒培砲轟，不知道柯市長堅持文一、文二合併的理由，甚至忽視地方的聲音、缺乏專業的考量，還是硬要蠻幹合併，如果合併了沒事、治安變好當然很好，那如果合併了，成本增加、治安變差，誰負責？

簡舒培說，柯文哲市長最多做8年，但文山區的居民卻要承受你做這個決定的後果，不要忘了柯市長在2015年6月5日曾說過只要地方有疑慮，就不會逕行實施，已經有太多書面資料反對分局合併，柯文哲還要繼續裝聾作瞎，繼續發表荒腔走板的言論嗎？

▲簡舒培質疑，柯市府2月5日送警政署報核文山分局案的公文，竟造假文山區9成里長同意或沒意見。（圖／翻攝簡舒培臉書）