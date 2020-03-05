沙烏地阿拉伯暫緩25疫情國入境　外交部：已表達嚴正關切

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

外交部發言人歐江安5日上午於記者會上表示，沙烏地阿拉伯政府為避免新冠病毒疫情擴散，暫緩中國、義大利、香港、澳門、日本、韓國、泰國、馬來西亞、印尼、新加坡、菲律賓、越南、印度及我國在內等25個傳出疫情國家或地區的旅客持觀光簽證入境。

歐江安表示，沙烏地阿拉伯近年曾發生「中東呼吸道症候群冠狀病毒感染症」大規模疫情，當時造成450多人死亡，為避免重蹈覆轍，此次對武漢肺炎疫情採取嚴格防疫措施，已暫停世界各國穆斯林前往沙國進行副朝覲，並對部分出現疫情的國家停發各類簽證。

歐江安表示，沙國衛生部區已將我國與中國疫區分開標示，但考量我國與中國來往密切，沙方暫時停發我國人各類簽證，「駐沙處在得知上情後已向沙方表達嚴正關切，並向沙國相關單位說明我國防疫成效及各項嚴密防疫措施，力促沙國撤回公告，盡速恢復我國人簽證待遇。」

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