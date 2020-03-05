開學7天彰化百名學生通報「有發燒」　教育處說話了

▲國小老師對學生量額溫。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情在全球大爆發，為了防止群聚感染，台灣宣布高中職以下學校還順延到2月25日開課，如今開學至今已經一周，經過通報，累計已經有百名學生發燒及身體不適，經過校方緊急協助及通知家長帶回就醫，教育處長陳逸玲指出，透過篩檢，以流行性感冒及上呼吸道感染、腸胃炎比例佔最多，所幸沒有新冠肺炎病例。

據了解，目前尚有30多名學生滯留在海外疫情區，另外還有20餘名學生配合居家檢疫或健康自主管理，已啟動E化教學網。

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陳逸玲說，這上百名發燒通報的學生所幸沒有新冠肺炎的案例發生，為了確保所有學生就學權益，對於從大陸及港澳會其他有疫情國家返台隨班附讀的學生，第一時間會同衛生局採取最嚴謹審核，同時必須符合14天自主防疫與健康無虞者，都會馬上通知到學校報到上課，也請家長不用擔心。

彰化縣政府為了防疫提早部署，針對322間高中職以下各級學校及公立幼兒園校園，公共區域全面消毒整被完畢，縣長王惠美也說，此次疫情無法預測會在何時結束，在這段期間如何讓我們能正常生活，讓鄉親及學生得到最好的保障，不是只有政府的責任，應該是公私協力，大家一起來。