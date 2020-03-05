政院拍板！41.25億穩定就業　無薪假最高領19K訓練津貼、補貼11K





▲行政院發言人kolas yotaka。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，不少產業受到衝擊，政院5日拍板以41.25億因應就業措施，其中，針對被放無薪假（減班休息）者規劃之「安心就業計畫」，每人最高一個月可獲得補助1萬1千元，最多可領6個月，若勞工參加教育訓練，最高月領19K津貼。

經濟部表示，目前已經沒有「無薪假」說法，正確說法應該稱作「減班休息」，因為根據規定，雇主仍舊要付勞工最低基本薪資兩萬三千八百元，而截至3月3日，受到減班休息衝擊影響之商家有49家，共1591人。

面對疫情衝擊各行各業，政院5日拍板多項因應計畫，短期為「充電再出發計畫」，中期是「安心就業計畫」、「安穩僱用計畫」，長期推動「僱用安定措施」、「公共服務短期上工計畫」等。

其中，短期的「安心就業計畫」將補貼減班休息勞工薪資。勞動部勞動力發展署副署長施貞仰說明，以勞保投保薪資上限4萬5800元，以及雇主應在無薪假期間至少給予基本工資2萬3800元計算，勞工最多每月可領到1萬1000元薪資補貼，給付期間為3個月至6個月。

另外，針對無薪假之勞工，可以參加「充電再出發」計畫。以參加訓練時數120小時為例，比照每小時基本工資158元給予津貼，參訓勞工最高可以領到1萬8,960元的訓練津貼，也就是近19K。

至於失業勞工子女就學補助部分，高中職者每名4000至6000元，大專校院者每名1萬3600至2萬4000元。