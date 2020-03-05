　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政院拍板！41.25億穩定就業　無薪假最高領19K訓練津貼、補貼11K

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲行政院發言人kolas yotaka。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院發言人kolas yotaka。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，不少產業受到衝擊，政院5日拍板以41.25億因應就業措施，其中，針對被放無薪假（減班休息）者規劃之「安心就業計畫」，每人最高一個月可獲得補助1萬1千元，最多可領6個月，若勞工參加教育訓練，最高月領19K津貼。

經濟部表示，目前已經沒有「無薪假」說法，正確說法應該稱作「減班休息」，因為根據規定，雇主仍舊要付勞工最低基本薪資兩萬三千八百元，而截至3月3日，受到減班休息衝擊影響之商家有49家，共1591人。

面對疫情衝擊各行各業，政院5日拍板多項因應計畫，短期為「充電再出發計畫」，中期是「安心就業計畫」、「安穩僱用計畫」，長期推動「僱用安定措施」、「公共服務短期上工計畫」等。

其中，短期的「安心就業計畫」將補貼減班休息勞工薪資。勞動部勞動力發展署副署長施貞仰說明，以勞保投保薪資上限4萬5800元，以及雇主應在無薪假期間至少給予基本工資2萬3800元計算，勞工最多每月可領到1萬1000元薪資補貼，給付期間為3個月至6個月。

另外，針對無薪假之勞工，可以參加「充電再出發」計畫。以參加訓練時數120小時為例，比照每小時基本工資158元給予津貼，參訓勞工最高可以領到1萬8,960元的訓練津貼，也就是近19K。

至於失業勞工子女就學補助部分，高中職者每名4000至6000元，大專校院者每名1萬3600至2萬4000元。

ET快訊
員警擔憂氣吹到手上染疫　徐國勇：取消全國性酒測
二伯住院中動怒了！開戰黑衣惡煞「絕不原諒」…憔悴與蔡桃貴視訊
至尊公主號1乘客死於新冠肺炎！船上21人冒症狀　美急下令暫停
韓粉嗆蔡阿嘎「囂張過頭」被肉搜！緊急道歉退團　105字懺悔：
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

造訪米其林廚神戈登「地獄廚房」 咬下酥皮威靈頓牛排銷魂爽皺眉

孫子開車出去玩「拒收油錢」！　阿嬤森77強勢塞錢：給我閉嘴

日本安倍晉三會議上「狂咳」　旁邊官員眼神嚇崩拉口罩！

「時間就是金錢！」不滿買口罩等太久 婦人爆走飆罵藥師：不高興就不要做

最愛垃圾車！萌娃倒垃圾誤拋飛 遇清潔隊員神助攻網讚：Nice Play

游錫堃抱怨QR code巡邏箱　柯文哲：2018年就全面E化了

吳釗燮怒發推特：中國以欺凌台灣為樂！真的有病

網友暖送蘇貞昌超夯徽章：因為防疫用心「FromTaiwan」值得驕傲！

員警怕氣吹到手上染疫　徐國勇：取消全國性酒測

中市警局新家潭子落成　盧秀燕讚：中部智慧警政領航指標

沙烏地阿拉伯暫緩25疫情國入境　外交部：已表達嚴正關切

徐巧芯酸游錫堃「官再大也只是個公僕」　請給辛苦的員警一個道歉

政院拍板！41.25億穩定就業　無薪假最高領19K訓練津貼、補貼11K

蘇貞昌下令：隔離檢疫卻趴趴走「從重開罰、強制執行」

美眾院壓倒性通過「台北法案」　外交部：不分黨派具體助台參與國際

馬力是車名的一半　Honda S2000「終極改裝版」賽車將被拍賣

快訊／恭喜！凱蒂佩芮薄紗側身露孕肚　親口認了「寶寶夏天出生」升格當媽

游錫堃抱怨QR code巡邏箱　柯文哲：2018年就全面E化了

老師向蔡阿嘎道歉後還是「被出征」　任職國小電話被打爆…無辜受牽連

19.7公分狠角色！　「迷你酷斯拉」大角蜥眼噴2米血毒液保命

陸學者：蔡政府傷了大陸民意「疫情後兩岸關係更惡化」

合庫大舉徵才360人　一般行員年薪75萬元、儲備菁英百萬元！

錄影結束、燈都暗了⋯BTS柾國還在台上！　幫工作人員清道具

呂士軒夜店帶氣氛出奇招　突然卡歌「唱生日快樂」吸睛

國1北向352.3K大貨車靠邊想檢查　小客車擦撞衝出邊坡起火燃燒剩軀殼

新北板橋3男找傳播開趴！狂歡整夜後…辣妹暴斃死在床上

政治熱門新聞

大安分局解釋巡邏箱空的原因　立法院長不信

遭民進黨開除黨籍！高大成：應先開除蔡英文

游錫堃爆遭恐嚇15天　巡邏箱空的氣炸

防疫違規趴趴走！141人遭罰僅8人繳款

游錫堃自爆遭恐嚇沒人關心　刑事局：當晚就抓到人

員警怕氣吹到手上染疫　徐國勇：取消全國性酒測

QR code設在住家旁邊　游錫堃回應了

擴大中國人享健保是阿扁？　陳柏惟反擊馬英九

林俊憲拒「黃安們」濫用健保　賴士葆：那綠安呢？

用AI防疫「防患於未然」！陳其邁：「抗疫國家隊」用科技展現台灣軟實力

林成蔚請辭獲准　接國防院執行長

「巡邏箱QR Code」打臉游錫堃

綠委提「黃安條款」修健保法…藍委：不該拉海外台商下水

衛福部：目標每人每周可買5片口罩

更多熱門

相關新聞

避免氣吹到員警手上染疫　徐國勇：取消全國性酒測

避免氣吹到員警手上染疫　徐國勇：取消全國性酒測

內政部長徐國勇6日赴立法院財政委員備詢，針對新冠肺炎疫情是否取消全國性酒測？他表示，為避免傳染，已取消全國性酒測。

華航「疫」情生力軍拚數位服務　機器人客服24小時不打烊

華航「疫」情生力軍拚數位服務　機器人客服24小時不打烊

沙烏地阿拉伯暫緩25疫情國入境　外交部：已表達嚴正關切

沙烏地阿拉伯暫緩25疫情國入境　外交部：已表達嚴正關切

肺炎疫情一蘭用1招「逆勢成長」

肺炎疫情一蘭用1招「逆勢成長」

「疫」拳重擊旅運需求緊縮　專家：「加油再等等！」

「疫」拳重擊旅運需求緊縮　專家：「加油再等等！」

關鍵字：

蔡英文蘇貞昌武漢肺炎肺炎防疫口罩N95陳其邁賴清德外交部歐江安

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

冷血男嗆蔡阿嘎「多留口德才不惹禍」

蔡阿嘎曝案發過程　二伯送醫畫面曝光

小學師酸蔡阿嘎輕敲兩下　臉書被灌爆

酸蔡阿嘎慘遭肉搜！國小師嚇到關臉書

全台3地設「酒精發放機」　每人免費領一瓶

各國口罩禁出口時間軸曝　網讚：沒選錯人

黑衣男埋伏4hrs「目標疑是蔡桃貴」！蔡阿嘎罕見暴怒

中國科研團隊：「新冠病毒已突變」傳播力不同

身分證中這4碼吃温野菜可享6折

酸蔡阿嘎　 小學老師願出面道歉

陳時中：逾680家藥局口罩賣不完

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與「1000萬美元」

蔡阿嘎載孕妻遇襲　黑衣人埋伏鐵鎚狠砸

劉真傳腦部持續出血「急裝人工心臟肺臟」！

嗆蔡阿嘎小學主任「緊急道歉」臉書關版神隱

更多

最夯影音

更多
曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面