新冠肺炎疫情餐飲業叫苦連天　一蘭拉麵用1招「逆勢成長」

▲日本拉麵店「一蘭」在疫情中逆勢成長。（圖／記者黃士原攝）



記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續在台發酵，民眾外出逛街用餐意願持續降低，3月餐飲業來客出現明顯下滑，有餐廳業者表示，預估來客人數將比上月要少3至4成，是「SARS之後最嚴重的單月下滑」，然而通路業者則透露，情況嚴峻卻還有餐廳「逆勢成長」，就是日本拉麵店一蘭。

當初來台設點創下排數小時才吃到拉麵熱潮的「一蘭拉麵」，面對此波新冠肺炎疫情，業績不降反升，原因是因為一蘭的「個人包廂」設計，給去吃飯的民眾有強大的「安全感」。

▲一蘭拉麵台北本店別館。（圖／記者黃士原攝）

一蘭拉麵在各分店的設計，都是以一人座位為制式規格，所有座位都採吧台方式，並先以小區塊區隔用餐區，在桌上左右兩邊都還有隔板，即使一人去吃也不會覺得尷尬，若有人同行則將隔板移開即可。

此波疫情讓許多民眾不敢同桌或在開放空間與陌生人用餐，一蘭拉麵的個人座設計反而營造出安心感，加上出餐時間快，約莫20分鐘可以飽肚，遂變成午間用餐上班族與部分民眾的選擇。

▲一蘭拉麵味集中座位。（圖／一蘭拉麵提供）

「教父牛排」負責人鄧有癸表示，3月原本就是餐飲淡季，而新冠肺炎疫情持續升溫，預估整體餐飲市場人潮跟去年同期相比，可能會下滑30%至40%，目前餐廳內部除了進貨量下調一半，也將菜單精簡，至於員工也以「寄假」的方式先調配上班時間，不會減薪來進行因應。

而疫情不明也代表餐飲業逐漸進入寒冬，繼上月新光三越信義新天地Jamie’s Italian無預警歇業之後，於台北101購物中心的高級粵菜「十二粵」也從今（3／5）開始停業，連內部員工也是昨天才知道餐廳要結束營業。