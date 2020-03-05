蔡阿嘎夫妻遭黑衣惡煞襲擊　徐國勇：第一時間已立即處理

▲嫌犯攻擊戴口罩攻擊百萬Youtuber蔡阿嘎，隨即徒步往巷弄逃逸。（圖／記者邱中岳翻攝）



記者林銘翰／台北報導

網紅YouTuber蔡阿嘎3日下午與懷孕9個月的妻子二伯外出時，遭一名手持鐵鎚的黑衣人打傷，妻子嚇到宮縮送醫，引起各界關注。內政部長徐國勇5日表示，第一時間已指示刑事警察局、台北市警察局立即處理，「這樣的暴力行為，我們會立即處理」，刑事警察局與台北市警察局都全力處理中。

蔡阿嘎3日下午4時許騎機車載愛妻二伯行經北投明德路，卻在停等紅燈時遭一名戴鴨舌帽、口罩的黑衣男子持鐵鎚猛砸手部和膝蓋，導致腿部受傷，就連妻子也受到攻擊，兩人因為驚嚇過度摔車倒地，所幸送醫治療後暫時沒有大礙。

▲蔡阿嘎被攻擊。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）



立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議5日舉行聯席會議，就「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」進行審查，力拚13日院會三讀通過。

針對蔡阿嘎遭襲擊一事，徐國勇會前受訪時表示，第一時間已指示刑事警察局、台北市警察局立即處理，「這樣的暴力行為，我們會立即處理」，刑事警察局與台北市警察局都全力處理中。

此外，立法院長游錫堃4日深夜也在臉書PO文表示，他日前收到恐嚇信，豈料通報警政單位後卻沒有下文，甚至連巡邏箱都是空的，「立法院長家人的人身安全是這樣，叫一般民眾怎麼辦」。

對此，徐國勇表示，刑事警察局在第一時間立即偵辦，其實不到二月底就已經破案，也已在3月2日將相關人員移送桃園地檢署偵辦。警政署長陳家欽則說，對於院長與家人的安全，警政署非常重視，會請台北市警察局、保六總隊加強游錫堃與其家人的安全，台北市警察局將加強巡邏密度增加見警率，保六總隊也已經派隨扈加強保護。

▼內政部長徐國勇、警政署長陳家欽。（圖／記者李毓康攝）



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