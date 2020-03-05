老師向蔡阿嘎道歉後還是「被出征」　任職國小電話被打爆…無辜受牽連

▲臉書版主陳元銘要網友不要打擾學校。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

知名網紅蔡阿嘎與懷孕8個月的妻子二伯外出，遭手持鐵鎚的黑衣人打傷，妻子嚇到宮縮送醫，彰化一名某小學老師看完報導後留下一句「輕敲兩下，又上新聞，還是很賺」，沒想到掀起網友肉搜，意外讓學校曝光，有7萬多人彰化臉書社團版主陳元銘說，這已經嚴重影響到學生的課業作息，請各位鄉親網友不要騷擾學校。

陳元銘在臉書寫下「前主任老師發言評論蔡阿嘎夫婦與胎兒事件，請各位鄉親網友不要騷擾學校，這已經影響到學校師生的課業作息！校長、現任主任、其他課堂老師、行政等不應無辜被牽連，感謝大家...」。

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這名老師的舉動沒想到竟然引發軒然大波，老師上午也說，家人及個資全部被攤開，讓他陷入前所未有的恐慌中，而陳元銘說，經過一夜之後，學校的電話被打爆、老師們接電話接到手軟，甚至被點名的主任也無辜遭受波及，也在網路拜託網友真的不要再打電話到學校，打擾學生作息，也破壞學校的教學品質。

這名老師雖然請假沒到校上課，但上午也出面對於自己的行為向蔡阿嘎道歉，並表明嚴厲譴責暴力，網友也說「真的，老師已經道歉了，該還給孩子一個快樂的學習環境」。