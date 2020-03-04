潮州警志工中隊捐贈「次氯酸水」抗菌液　守護偏鄉國小學童健康

▲屏東縣潮州警分局志工中隊長李慧華結合轄內「大乘功德會」，捐贈「次氯酸水」給轄內14所偏鄉國小 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

新冠肺炎疫情持續延燒，目前擔任潮州警分局志工中隊長李慧華擔心影響學童健康，結合「大乘功德會」，於昨天捐贈「次氯酸水」抗菌液隨身瓶計1750瓶，給轄內14所偏鄉國小，讓孩子及第一線人員有多一道防護保護。

▲▼捐贈「次氯酸水」。

這 14所學校，分別是竹田國小、大明國小、西勢國小、大成國小、新埤國小、餉潭國小、萬隆國小、南和國小、望嘉國小、文樂國小、古樓國小、來義國小、來義托兒所及四林國小等。

潮州警分局志工中隊長李慧華、也是清娜美容美髮材料行負責人，她表示，目前能夠取得的這種噴霧狀的器材，非常不容易，這次捐贈的「次氯酸水」抗菌液隨身瓶，希望給所有的小學生和敬愛的教職員方便隨身攜帶，讓他們有多一層的保護，用完不要把罐子隨意丟掉，隨時都可以再填加次氯酸水或酒精等抗菌液，並期盼師生能免受疫情危害與恐懼。

局長林建良說，在疫情嚴峻中，潮州警察志工中隊及時的捐贈，讓轄區偏鄉國小師生在開學之後能夠擁有安全的防護，令人感激，也希望疫情能在全民的努力下逐漸趨緩、歸零，更呼籲民眾加強自我管理，睡眠充足，以提升免疫力，做好勤洗手與環境消毒，保持良好衛生習慣，全力防堵疫情。

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