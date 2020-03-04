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屏東93歲翁獨自騎車看醫生　「機車不見了」…原來忘了停哪

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▲屏東縣萬丹鄉93歲劉姓老翁，騎機車看醫生，忘記機車停那哪裡，警方協助找到 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣萬丹鄉93歲劉姓老翁，騎機車看醫生，忘記機車停那哪裡，警方協助找到 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉一名高齡93歲劉姓老翁，騎機車到部立屏東醫院看診，要回家時卻忘記機車停放處，來回找了三、四趟依舊不見蹤影，心急報警「我的機車不見了」。警方獲報趕往處理，詢問原委，研判機車仍在醫院附近，果然在醫院門口外側發現他灰色機車，讓他連連道謝。

▲屏東縣萬丹鄉93歲劉姓老翁，騎機車看醫生，忘記機車停那哪裡，警方協助找到 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼警方協助找到機車、聯絡家人載回。

▲屏東縣萬丹鄉93歲劉姓老翁，騎機車看醫生，忘記機車停那哪裡，警方協助找到 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東警分局民生派出所陳姓、許姓與黃姓等3名警員，日前接獲劉姓老翁報案，指下午13時許來到屏東醫院看病，結束後出來遍尋不著自己的愛車，由於忘記停在哪，眼見天色已暗，內心倍感焦急。

警方先確認鑰匙還在他身上，要他不要擔心，逐一在機車停車場及周邊道路一台一台確認，終於在屏東醫院大門口發現老翁不見之灰色機車，由於找到車時，已是晚間18時，擔心老翁這時間騎機車回到萬丹，有安全顧慮，便聯繫其孫子來醫院接他返家。

離去前，頻頻向警方致歉，對此也相當感謝警方的協助，表示爾後會記住停車位置，不再讓警方操勞。

屏東警分局表示，許多民眾在停車時，未特別留意停車地點，而導致找不到愛車，建議可以用手機找一個醒目標的物拍照留存，避免事後苦尋不著車輛，另停放車輛時務必拔取鑰匙並上鎖，盡可能停放在燈光明亮及有監視器處所，以免被誤騎或遭竊。

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