放棄鐵局路局「鐵飯碗」　楊慶明返鄉種田開創一片天

▲屏東縣高樹鄉農友楊慶明，放棄鐵路局工作，目前種植11號珍蜜棗，開創一片天 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

原在鐵路局任職的屏東縣高樹鄉農友楊慶明，20年前辭去工作，返家幫父母親種田，從最早種澄蜜香小番茄，到最近的蜜棗，每次都能創造銷售的佳績，尤其是最近採收的11號珍蜜棗，幾乎都被貿易商全數訂走，銷售國外。

53歲的楊慶明說，當年因工作遇到瓶頸，想轉換跑道，放棄了很多人羨慕的「鐵飯碗」，回家務農。而開始種種了1公頃多澄蜜香小番茄，和美濃齊名，但後來美濃農友種多了，變成當地特色。

楊慶明回憶，那時每天和家人及工人5、6個人，一早採收，每天無日無夜的收成裝盒配送，每次宅配車運送都是滿滿一車送出去，但後來太辛苦了，5年前將其中1.3公頃改種棗子，從中葉品種種起，慢慢品種更新，最近以11號珍蜜為主。

珍蜜棗皮薄多汁，輕脆可口，一口咬下有爆漿的快感。經過品種改良，棗子產期從農曆年前到4月份都有不同品種上市，由於申請到產銷履歷驗證，保障消費者的安全，產量幾乎都被貿易商訂走，所剩不多，這也是他後來改變策略，不像小番茄每天忙得半死的原因。

他說，現在棗子的產期只要廠商需求的量，每天一早來採收，用籃子裝好，貨車進來載到集貨場選別，省去很多功夫，收入又不錯。

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