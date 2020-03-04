防制學生機車族交通違規　內埔警交通大執法！4小時告發41件

▲屏東縣內埔警分句局自辦交通大執法， 確保民眾生命財產安全 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警分局為能有效減少交通事故發生，3日進行交通大執法，半天取締勤務，共舉發交通違規31件，其中8件闖紅燈、4件未戴安全帽，籲請用路人不要貪圖方便違規，以免被罰，並保障其他用路人行的安全。

▲▼警方執法情形。

內埔警方日前公布轄區最新10大易肇事路段提醒用路人，未來每個月亦不間斷自行辦理交通大執法專案，於各大型路口或交通繁忙要道嚴正取締違規駕駛行為，保障用路人交通安全。

內埔警分局表示，因應轄內屏東科技大學及美和科技大學2日開學，昨天上午執行的交通大執法專案，特別將執法重點設在台一線與學人路口、台一線與復興路口、學府路與中林路口及壽比路與通安路口，均為2間學校附近路段。

針對機車族群容易違規的態樣如未戴安全帽、闖紅燈或未依兩段式左轉等行為加強取締，以保護學生生命財產及行的安全，4小時取締勤務，共舉發交通違規共31件，其中闖紅燈8件、未戴安全帽4件、未依兩段式左轉8件、無照駕駛3件、違規停車2件，另其他一般違規則有6件。

交通組長巴龍祥表示，宣導應與執法並進，未來也適時聯繫兩校辦理交通安全演講，將防禦駕駛等安全觀念傳達至年輕學子的內心。

分局長蔡耀順表示，交通大執法專案旨在保障每位民眾的生命財產安全，希望當用路人秉持良好的行車習慣與守法意識，以有效防止交通事故發生，確保生命財產安全。

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