紙紮人取體液！乩童騙「前男友下咒害死妳」…逼買情趣用品硬來：是她的嗜好

▲屏東一名乩童佯稱要用紙紮人、情趣用品來施法，性侵女子得逞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／屏東報導

一名乩童阿宏（化名）在屏東設立道壇，見一名女子小乃（化名）因與前男友發生感情糾紛前來求助，竟謊稱要用紙紮人、情趣用品等來取得體液，才能做法化解，若不化解小乃有可能喪命，性侵得逞。法院審理後將他判刑7年，另外還需賠償小乃精神撫慰金40萬元，全案上訴審理中。

判決指出，小乃因碰上感情問題，2017年8月19日在妹妹的陪同下前往阿宏開設的道壇求助。阿宏告訴小乃，「如果不作法，妳的前男友會對妳永遠下咒，導致妳死或發瘋」，佯稱要用紙紮人來做法，接著用紙紮人觸摸小乃的乳頭、下體，指侵得逞。

但這還沒完，阿宏要求小乃進到道壇的另一個房間，再次指侵得逞，又將小乃帶回道壇的小倉庫，命令她站著彎腰趴在椅子上，想從後方硬上小乃，但由於小乃不斷閃躲，這才沒有性侵得逞。

阿宏再向小乃表示，要進行法事還需要她的體液，隔日載著小乃前往市區購買情趣用品，並要求她返回租屋處拿前男友穿過的上衣帶回道壇作法，孰料，阿宏卻假藉做法時間已到，在小乃租屋處內，要求對方將剛買的情趣用品塞入下體自慰，更稱「體液不夠」施法，必須實際用他的下體來取得足夠體液，強制性交得逞。

法院審理時，阿宏坦承犯行，但又翻供，辯稱自己沒有用紙紮人碰小乃私密處，只有碰到衣服，也沒有要求小乃準備情趣用品讓他作法，強調「使用情趣用品是小乃自己的嗜好，因為她說她要用情趣用品才能想起她的前男友」；另外，小乃前男友衣物上之所以會有他的精液、血液，是應小乃母親要求在衣服上作法所需。

但屏東地方法院審理後，不採信他的說詞，依強制性交罪將阿宏判刑；案經上訴，高雄高分院判處阿宏應執行有期徒刑7年，目前全案上訴最高法院審理中。另外，民事部分阿宏則需賠償小乃40萬元精神撫慰金，全案上訴二審審理中。

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