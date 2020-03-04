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外出買宵夜...代步車沒電橋上「顧路」　東港警護送返家

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▲屏東縣東港警分局東濱派出所警員何忠洲、林明暉二員，護送顏姓男子返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣東港警分局東濱派出所警員何忠洲、林明暉二員，護送顏姓男子返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港鎮顏姓鎮民，凌晨騎乘電動代步車外出買宵夜，因電力不足在進德大橋上「顧路」，看著往來車輛疾駛而過，不知如何是好，東港警方獲報前往處理，協助發動後，利用巡邏車在他後方護送返家，讓他很感動。

東港警分局東濱派出所警員何忠洲、林明暉二員，於日前擔服深夜02-04時巡邏勤務時，接獲報案稱東港鎮進德大橋上有民眾需要協助，警方到場後發現是一名行動不便的顏姓鎮民騎乘電動代步車，不明原因發不動且卡在橋上道路中央。

警方了解，得知他凌晨因肚子餓，獨自一人騎乘四輪電動代步車出門買東西，因電力不足，代步車無法發動，由於時值深夜，讓他不知所措，員警先以手將電動代步車推到路旁安全地點。

由於電動代步車因電力不足，時而有電時而無電，最後幸運再次啟動，警方以巡邏車跟隨在後，並一路護送到其住所，於到家後並協助推上住家騎樓，離去前不忘再次叮嚀，爾後要出門除了要檢視電動車電力外，也要在明顯處貼上反光貼紙或是穿著反光衣物，以保障乘坐安全。

顏男感動地一再向警方道謝，大讚警察是「人間菩薩」、「有警察真好！」。

東港警分局長劉清俊非常肯定何忠洲、林明暉二員適時伸出援手、為民服務精神；並呼籲民眾，家中若有長者騎乘電動車出門，一定要幫忙注意車輛狀況，以免發生危險。

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