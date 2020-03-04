台防疫作為登國際期刊「從全球第2慘」進步到16名　陳時中揭關鍵決策

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

國際權威期刊美國醫學會雜誌（JAMA）刊登一篇「台灣面對COVID-19的因應之道」，內容提及國內大數據的分析、新科技及主動篩檢三大項防疫措施；原本國際預估台灣應該是受創第二高的國家，但至4日最新數據顯示，國內確診42例在國際間排名落在第16位。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中特別提及這項好消息，並親自揭露從疫情最初開始的關鍵決策，包含登機檢疫、主動擴大篩檢等。

國際權威期刊美國醫學會雜誌（JAMA）3日刊登一篇文章：「Response to COVID-19 in Taiwan Big Data Analytics, New Technology, and Proactive Testing」解析台灣面對新冠肺炎的因應之道。

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中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥說明，文章作者為史丹福大學副教授王智弘（C. Jason Wang），裡面主要針對大數據的分析、新科技及主動篩檢三大項防疫措施介紹，希望藉由台灣經驗給其它國家一些未來應變指引。文中也提及，一份研究預估台灣新冠肺炎病例數應會位居全球第二，但至2月24日為止台灣確認30例病例，國際間排名第10；而到了今（3/4）日確診42例，排名為16位，持續往後。

▲國內42例確診個案關係圖。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，我國在12月31日就開始做登機檢疫，是相當早的應對，即便當時中國對相關疫情持續否認。到了1月21日，就因為登機檢疫，首例個案就在和機上人員通報之後，直接在檢疫時被攔截；國內有2例個案都是在都是登機檢疫被攔下，雖然只有2例，但是如果進入社區，就會形成不容易處理的情況。

至於案19（白牌車司機）、24（感染源不明北部婦）、27（新北家庭群聚）的發現。陳時中說，是在2月14日根據專家建議，因為對疫情的瞭解以及不確定性，針對症狀不明確、沒有旅遊史等113名肺炎住院患者進行全面性篩檢，發現1名陽性（案19）。陳時中說，只要篩出一名陽性，就可以斷了後面整個醫院可能的風險，即便當時案19帶來很大的壓力，但也停在這條線。

陳時中坦言，現在挑戰越來越多，當34例變成一個院內感染，一方面擔心醫院感染擴大，而相關單位已經把院內疫情阻絕在方塊內，並且都清空、消毒；但另一方面，陪病病人可能傳給家屬，疫情是否會往社區走，就是後來要努力去做的。

至於大家有講要「減災」，相關未來疫情情況，陳時中說，醫療準備持續在做，我們有醫學中心、應變醫院跟地方應變醫院還有檢疫所，怎麼分級分層負責起來。他也提到，隨著疫情變化不同，防疫措施可能從柔性會變成越來越剛性，而防疫很重要、生活都很重，要怎麼取得適當平衡要持續努力。

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