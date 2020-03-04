SARS血淚換來危機應變！台灣新冠防疫經驗登權威醫學雜誌「是效仿典範」

記者洪巧藍／台北報導

國際權威期刊美國醫學會雜誌（JAMA）刊登一篇「台灣面對COVID-19的因應之道」，中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥表示，該文分享台灣防疫經驗足以供國際借鏡，包含透過SARS經驗辨識危機、超前部署，並運用大數據、新科技來執行包含入境檢疫、健保卡查詢民眾出國旅遊史等作為；原本國際預估台灣應該是受創第二高的國家，但至4日最新數據顯示，國內確診42例在國際間排名落在第16位。

▲▼國外對於台灣防疫效果的肯定。點圖可放大（圖／指揮中心提供）

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中央流行疫情指揮中心今（4）日舉辦例行記者會，最後指揮官陳時中特別說要報告一項好消息，國際排名前五的權威期刊美國醫學會雜誌（JAMA）3日刊登一篇文章：「Response to COVID-19 in Taiwan Big Data Analytics, New Technology, and Proactive Testing」解析台灣面對新冠肺炎的因應之道。莊人祥進一步說明，文章作者為史丹福大學副教授王智弘（C. Jason Wang），裡面主要針對大數據的分析、新科技及主動篩檢三大項防疫措施介紹，希望藉由台灣經驗給其它國家一些未來應變指引。

莊人祥指出，文章談到台灣面對新冠肺炎迅速認知危機發生，並針對危機做出緊急應變。國內在SARS之後，於2004年建置中央流行疫情指揮中心，也修定《傳染病防治法》，當發生疫情可以立即應變、成立中央流行疫情指揮中心。因此，在12月31日接獲有新冠肺炎發生的當日即召開記者會，宣布實施登機檢疫，隨著國際疫情發展，在指揮中心成立之後更執行口罩實名制、徵用口罩工廠加強生產口罩等措施。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

此次也利用新科技輔助防疫，莊人祥指出，文中提及登機檢疫，旅客可於機場報到櫃台預先掃描QRCODE，即可線上填報入境健康聲明卡，入關時可直接以線上填報的資料進行審核，移民官也可同步知道旅客是否需要居家檢疫。除了邊境檢疫外，台灣也將健保資料與移民署出入境資料作勾稽，民眾就醫時，醫師只要讀取健保資料即可知道病患近期是否有高風險旅遊史，也可做為診斷相關症狀的辨識依據；此外，台灣也及早警覺，主動擴大篩檢流感陰性但有肺炎之患者找出案19（白牌車司機）。

莊人祥說，文章也特別提到，在危機緊急應變之中，指揮官每天開記者會針對疫情說明、不實謠言闢謠，與外界溝通達到安撫民心等作為。曾經有一份研究預估台灣新冠肺炎病例數應會位居第二，但文章內說明至2月24日為止確認30例，國際間排名第十；到了今（3/4）日確診42例，排名為16位。莊人祥最後感性說道，未來仍面對很大的挑戰，也會持續努力下去，指揮中心特別感謝本文讓外界瞭解台灣的努力。