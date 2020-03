SARS血淚換來危機應變！台灣新冠防疫經驗登權威醫學雜誌「是效仿典範」

記者洪巧藍/台北報導

國際權威期刊美國醫學會雜誌(JAMA)刊登一篇「台灣面對COVID-19的因應之道」,中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥表示,該文分享台灣防疫經驗足以供國際借鏡,包含透過SARS經驗辨識危機、超前部署,並運用大數據、新科技來執行包含入境檢疫、健保卡查詢民眾出國旅遊史等作為;原本國際預估台灣應該是受創第二高的國家,但至4日最新數據顯示,國內確診42例在國際間排名落在第16位。

▲▼國外對於台灣防疫效果的肯定。點圖可放大(圖/指揮中心提供)

請繼續往下閱讀...

中央流行疫情指揮中心今(4)日舉辦例行記者會,最後指揮官陳時中特別說要報告一項好消息,國際排名前五的權威期刊美國醫學會雜誌(JAMA)3日刊登一篇文章:「Response to COVID-19 in Taiwan Big Data Analytics, New Technology, and Proactive Testing」解析台灣面對新冠肺炎的因應之道。莊人祥進一步說明,文章作者為史丹福大學副教授王智弘(C. Jason Wang),裡面主要針對大數據的分析、新科技及主動篩檢三大項防疫措施介紹,希望藉由台灣經驗給其它國家一些未來應變指引。

莊人祥指出,文章談到台灣面對新冠肺炎迅速認知危機發生,並針對危機做出緊急應變。國內在SARS之後,於2004年建置中央流行疫情指揮中心,也修定《傳染病防治法》,當發生疫情可以立即應變、成立中央流行疫情指揮中心。因此,在12月31日接獲有新冠肺炎發生的當日即召開記者會,宣布實施登機檢疫,隨著國際疫情發展,在指揮中心成立之後更執行口罩實名制、徵用口罩工廠加強生產口罩等措施。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。(圖/記者林敬旻攝)

此次也利用新科技輔助防疫,莊人祥指出,文中提及登機檢疫,旅客可於機場報到櫃台預先掃描QRCODE,即可線上填報入境健康聲明卡,入關時可直接以線上填報的資料進行審核,移民官也可同步知道旅客是否需要居家檢疫。除了邊境檢疫外,台灣也將健保資料與移民署出入境資料作勾稽,民眾就醫時,醫師只要讀取健保資料即可知道病患近期是否有高風險旅遊史,也可做為診斷相關症狀的辨識依據;此外,台灣也及早警覺,主動擴大篩檢流感陰性但有肺炎之患者找出案19(白牌車司機)。

莊人祥說,文章也特別提到,在危機緊急應變之中,指揮官每天開記者會針對疫情說明、不實謠言闢謠,與外界溝通達到安撫民心等作為。曾經有一份研究預估台灣新冠肺炎病例數應會位居第二,但文章內說明至2月24日為止確認30例,國際間排名第十;到了今(3/4)日確診42例,排名為16位。莊人祥最後感性說道,未來仍面對很大的挑戰,也會持續努力下去,指揮中心特別感謝本文讓外界瞭解台灣的努力。