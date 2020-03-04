越晚越冷！急凍13°C地區出爐　入夜後雨區擴大「一張圖看怎麼下」

▲東北季風增強，今越晚越冷，周四清晨北部最低溫13度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

強冷空氣來襲！氣象局表示，今（4）日東北季風增強，越晚越冷，其中最冷時間點就在明（5）日清晨，最冷地區落在北台灣，低溫僅13-15度。降雨方面，入夜後雨區擴展，周四水氣較多，全台都有下雨機會，越往北下雨時間越長，要到周五白天起才會減弱。

氣象預報員陳建安表示，今起東北季風增強越晚越涼，這波冷空氣將持續影響到6日清晨，最冷時間點落在明天清晨，北台灣13-15度、中部16度、南部18度、東半部17-18度。

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▲這波冷空氣以周四清晨最冷，北台灣低溫13-15度。（圖／中央氣象局）

降雨部分，今天白天降雨集中在大台北山區、基隆北海岸，入夜之後降雨範圍擴展，中部、中南部山區以及花東地區都會開始飄雨，但還是以基隆北海岸到東北角雨勢持續且明顯。

周四起至周五清晨，再加上華南雲雨區東移，水氣較多，全台都有下雨機會，越往北下雨時間越長，南部雨勢不大，偶有飄雨。

▲一張圖看周五全台定量降水預報。（圖／中央氣象局）

周五白天起，東北季風減弱，到下周一（9日）各地天氣穩定，僅東半部、西半部山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，氣溫將明顯回升。屆時，各地清晨低溫會回升到17-20度，高溫也都會在25度以上，中南部更上看28-30度，但要留意日夜溫差大。

下一波變天時間落在下周二（10日），氣象局預報將有道結構完整的鋒面通過，隨後東北季風增強，在10、11日這兩天，各地轉涼，全台有雨，程度上以東北部降雨最持續，南部雨勢較小。

氣象局說，下波冷空氣強度比這波還稍強，很接近大陸冷氣團等級，11日清晨最冷時間點，北台灣13-14度、中部15-16度、南部17-18度、東半部16-17度。

▲玉山在6日清晨前，在水氣、溫度配合下有降雪機率。（圖／玉山國家公園提供）

至於高山降雪部分，氣象局說，未來有2段時間降雪機率大，第一波為今天深夜到6日清晨，第二波就是10至11日，在溫度、水氣配合情況下，3000公尺以上高山都有下雪可能。