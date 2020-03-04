中國工信部：仍有過半數中小企業尚未復工　

▲大陸中小企業復工復產存在難題。圖為江蘇一家台商的生產線。（示意圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

大陸中央在防控疫情的同時，致力確保經濟社會穩定運行，但工信部坦言，相對於大企業，中小企業資金實力、抗風險能力和資源配置能力明顯較弱，根據統計，目前仍有超過一半的中小企業尚未復工，部分已復工的中小企業也存在著「復工難復產」問題。

為推動企業順利復工復產，中國大陸工信部昨（3日）召開視訊會議，由工信部副部長辛國斌主持。據新華社報導，大陸包括遼寧、江蘇、浙江、江西、山東、廣東、重慶等地代表，介紹促進中小企業復工復產的情況。

▲ 從空拍看大陸復工。（圖／新華社）

辛國斌首先指出，目前中小企業復工率總體上穩步提高。但他也提到，根據地方和企業反映情況以及對雲平台大數據監測顯示，3月2日，中小企業復工率達到45%左右。

按照上述統計，他說，目前仍有超過一半的中小企業尚未復工，部分已復工的中小企業也存在著「復工難復產」問題。相對於大企業，中小企業資金實力、抗風險能力和資源配置能力明顯較弱，難以承受長時間停工停產，必須採取有力有效措施進一步推進中小企業復工復產，穩定生產經營。

辛國斌強調，要加強分類指導，千方百計為中小企業復工復產紓難解困；工信部將統籌兼顧，處理好防疫和復工復產的關係，分區分級精準推進中小企業有序復工復產。

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