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經濟部編列204.9億紓困預算　王婉諭憂認定模糊淪「大撒幣」

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▲▼時代力量立委王婉諭召開「三問經濟部：兩百億預算，補助誰說的算？」記者會。（圖／王婉諭辦公室提供）

▲時代力量立委王婉諭召開「三問經濟部：兩百億預算，補助誰說的算？」記者會。（圖／王婉諭辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

立法院財政委員會4日召開聯席會議，審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，時代力量立委王婉諭4日上午召開記者會，針對特別預算提出包括「儘速訂定辦法釐清補助標準」、「正向列表受疫情影響產業，聚焦政策投放」，以及「充實方案內容，避免浮濫預算」等三大訴求，呼籲政府應盡快提出相關辦法回應，拒絕失焦大撒幣政策。

行政院會上月27日通過主計總處提報之「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，共編列600億元特別預算，其中以經濟部編列204.9億元為最多。 王婉諭4日上午召開「三問經濟部：兩百億預算，補助誰說的算？」記者會，質疑特別預算名詞不但認定模糊、紓困補助失焦，而且方案空白重複。

王婉諭指出，無論是紓困條例或預算說明，都出現許多「名詞認定模糊」的情況。例如，紓困條例第9條的「營運困難」、預算說明的「受疫情影響」，以及預算措施說要補助「標竿企業」，這些都涉及補助標準、對象跟範圍，政策若不清楚，會讓民間摸不著頭緒。

王婉諭也說，抵用券發放的前提標準是「疫情趨緩」時，但滿足疫情趨緩的條件要怎麼衡量，政府也應頒布標準。

▲▼時代力量立委王婉諭召開「三問經濟部：兩百億預算，補助誰說的算？」記者會。（圖／王婉諭辦公室提供）

▲時代力量立委王婉諭。（圖／王婉諭辦公室提供）

王婉諭說明，在「方案空白重複」部分，經濟部應該說明相關預算如何執行，特別在津貼部分是挹注給企業或是勞工得說清楚，才可以確保勞工受惠。此外，預算中的「智慧平台建構」對比中小企業處的法定職掌跟現行計畫，都已經有類似的作為。在「補助業者使用外送平台及電商」部分，王婉諭也認為在去年超過18%餐飲業上外送平台、63%零售業已上電商的前提下，補助應調整施放給更有需要的產業。

王婉諭也提出三大訴求，包括「儘速訂定辦法釐清補助標準」、「正向列表受疫情影響產業，聚焦政策投放」，以及「充實方案內容，避免浮濫預算」，呼籲政府應盡快提出相關辦法回應。

王婉諭認為，特別預算雖具急迫性，但不代表就可以草率審查通過，與其廣撒補助，政府資源應聚焦受衝擊產業，才能真的挺過這次疫情對產業的衝擊。

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