林珍羽、陳智菡接任北市府副發言人？　柯文哲：八字沒一撇

▲柯文哲出席台北市雙語教學停課不停學發表會。（圖／記者許靖騏攝）

記者楊亞璇／台北報導

民眾黨發言人林珍羽、東森新聞主播陳智菡傳出將入柯市府，擔任副發言人。對此，台北市長柯文哲4日受訪時表示，八字沒一撇，人家也沒來報名，也還沒遴選程序，這個都再講吧。

對於發言人擴充的傳聞，柯文哲表示，八字沒一撇，他還說「發言人問題你應該去問（北市府發言人）周台竹，」反正他們就看怎麼規劃，人家也沒來報名，也還沒遴選程序，這個都再講吧。柯表示讓周台竹去組織，「當市長不用每件事情都要處理，」。不過被問到幾個發言人才夠？柯文哲說，他也不曉得，「反正再說嘛」。

對於周台竹、陳冠廷鮮少對外發言，柯文哲強調，每個人有每個人的功能，其實每天外賓很多，美國、日本大使來，還是要有比較專業的發言人處理。不過被質疑處理國際事務，不歸發言人群，柯文哲反擊，「你為什麼計較發言人一定要做什麼事，奇怪，我都覺得很奇怪，為什麼大家對名詞很在意，我都無所謂」。

至於有議員批評，降低失言不是擴增發言人，而是該管理自己的發言，對此，柯文哲表示，「我也不曉得，我現在不是減少發言了嗎？」

另外，前台視新聞主播、曾在郭台銘競選團隊擔任郭辦副發言人的吳怡萱將擔任民眾黨公關主任，柯文哲表示，「那你應該去問她啊，怎麼問我」。