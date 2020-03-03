添媒體攻防火力！柯文哲延攬主播陳智菡　林珍羽接北市府副發言人

▲柯文哲延攬東森主播陳智菡。（圖／翻攝陳智菡臉書）

記者楊亞璇／台北報導

民眾黨進軍立院後，民眾黨主席、台北市長柯文哲啟動佈局2022，市府發言體系也重整，有意將民眾黨發言人林珍羽安排到市府擔任副發言人，擔任「煞車皮」角色；東森新聞主播陳智菡則被指定接掌「自媒體」，兩人預計3月底到任。

北市府目前發言體系「一正三副」，據指出，外交官出身的發言人周台竹，其專長不在新聞，在新聞節奏上無法跟上；副發言人陳冠廷任務則是專注處理國際青年交流事務，兩人工作偏重接見外賓，培養國際人脈，鮮少對外發言，發言工作幾乎都靠副發言人黃瀞瑩、戴于文兩人在處理。

林珍羽的加入可望為發言體系增強戰力，甚至不排除上政論節目攻防。此外，由於林珍羽曾擔任議員助理，並且在黨部、黨團工作過，林珍羽即將接棒父親、北市議員林國成參選中山大同議員，這次進入市府，也有意培養行政歷練。

市府前幕僚柯昱安選後轉往民眾黨團，接下黨團副主任，「自媒體」管理角色則由陳智菡接棒，包括經營臉書、LINE、IG、YouTube等社群。柯營幕僚透露，陳智菡在民眾黨團徵才時投遞文宣部履歷，之後被轉介到市府，值得一提的是，陳智菡因有媒體背景，也希望借重她的經驗，協助柯掌握媒體趨勢，針對柯文哲的新聞攻防應對，對發言上將有建議、提點。

▲陳智菡。（圖／翻攝自陳智菡臉書）

柯營幕僚直言，陳智菡比較資深，「戴于文、黃瀞瑩都太年輕了」，認為佈局2022應先改善媒體關係，盼陳智菡潛移默化讓柯「進化」，幫忙踩煞車；選後不少幕僚認為「柯文哲若沒進化，很難再往上一層」，柯文哲應沈澱下來，想一下媒體佈局，先讓柯文哲少面對媒體，否則柯的話語易遭對手挑毛病。

另外，柯文哲點名子弟兵備戰2022市議員選戰，知情人士表示，包括黃瀞瑩、林珍羽、立委邱臣遠國會辦公室主任陳思宇，民眾黨發言人陳宥丞，詢問意願後皆表達可以準備，希望台北6區每一區都推派代表參選，甚至不排除「開疆闢土」，往其他區發展，楊寶楨則是投入台中選戰，戴于文也被點名，可能在台北或花蓮參選。

對此，北市府副發言人黃瀞瑩表示，人事任用權屬於市長的權利，而市長也為因應不同時期政策發展調整人事，黃瀞瑩強調，北市府人事晉用或調整，都會依據相關人事法令規定，依法、依程序辦理。

▲民眾黨發言人林珍羽。（圖／翻攝林珍羽臉書）