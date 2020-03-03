按摩到一半遭掀衣狂摸　女常客「徒手掐脖」霸氣回擊

記者黃翊婷／台北報導

徐姓按摩師去年7月間趁著工作之際，突然對女客人美美（化名）伸出狼爪，不僅強行脫褲、掀衣，還直接伸手襲胸，結果卻遭到掐脖回擊。台北地院法官認為，徐男過去曾因性騷擾案被判刑6月，沒想到罰完2年又再犯，最後依強制猥褻罪判處6月有期徒刑，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

▲美美常到徐男的按摩店消費。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

判決書中提到，美美當天一早9時許前往按摩店，沒想到徐男按摩到一半突然起了色心，偷偷將外褲拉到內褲下緣，再把上衣掀到內衣上緣，強行撫摸下體以及襲胸。

由於這不是美美第一次前往消費，當下警覺按摩方式與往常不同，嚇得奮力抵抗，甚至徒手掐住徐男的脖子，對方才罷手，她也趕忙穿好衣服並衝出去報警。

▲徐男過去曾因性騷擾案被判刑。

台北地院法官調查，徐男過去因為違反性騷擾防治法，被判處6月有期徒刑確定，2017年4月才執行完畢，結果卻沒有學到教訓，2年後又再犯。

法官接著說，徐男從事按摩工作，家中經濟小康，卻為了一己私慾猥褻女客人，顯然不尊重他人身體的自主權利，雖然辯護律師認為可以減刑，但他的行為不僅侵害到當事人，也對社會治安造成危害，情節並非輕微，最後依強制猥褻罪，累犯，判處6月有期徒刑，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。