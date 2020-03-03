屏東男闖紅燈拒攔查　挨告「拒絕接受稽查逃逸」...免罰2萬原因曝

▲屏東縣洪姓駕駛人，駕車自小客車違規，警方以「拒絕接受稽查逃逸」開單告發，法官撤銷處分 。（圖／記者陳崑福攝，圖／資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣洪姓駕駛人，駕車行經屏東市建國路375巷口闖紅燈左轉，被執勤的員警發現，他加速逃逸，警方依「拒絕接受稽查逃逸」開單告發，處罰2萬元及吊照6個月，他以不知警方追趕為由提出行政訴訟。法官勘驗證據，發現員警騎機車尾追洪的自小客車，警方機車警示燈雖有閃爍鳴笛，因警示燈裝在機車後方，致洪表示不知警方對其追趕，加上警方未有「稽查事實」，判決洪勝訴。全案還可上訴。

不過法官雖判決洪勝訴，還好意提醒洪姓駕駛人開車要小心，才能確保行車安全。

法官苦口婆心提醒他說，「原告這次因為開車不太注意周圍，所以沒發現員警在後，因而沒有被處罰，但是原告如果繼續不管交通號誌，隨便闖紅燈，且開車時對於周圍注意力不夠高，彎道也不減速，這樣持續下去對自己跟對別人都不是好事。就算你真的很會開車，但路上不注意的人車很多，有時候不是你自己注意就能完全避免車禍，遵守交通規則與隨時提高警覺、注意周圍，絕對是開車的基本，還請原告多注意。開車要小心。」

洪姓駕駛於2019年3月15日18時33分許，駕駛自小客車行經屏東市建國路及375 巷口，因有「闖紅燈左轉（建國路左轉建國路450巷）」，並在450 巷，有「拒絕接受稽查逃逸」情事，警方認定其違反道路交通管理處罰條例第53條第1項、第60條第1項規定定屬實，開單告發，罰款2萬元及吊扣駕照6個月。他不服「拒絕接受稽查逃逸」處罰，提出異議。

洪男說，其駕駛自小客車承認紅燈左轉屬實，但絕無拒絕接受稽查而逃逸，現場警方亦未進行鳴笛、攔查作為。原告向被告申訴，被告回函「紅燈左轉、拒絕接受稽查逃逸」，開單告發。

法官勘察證據，告發員警雖表示尾隨追趕洪多條巷道，惟因事發突然且騎乘機車途中無法開啟密錄器，故無影片、錄音、照片資料可提供佐證，只有依職權開單告發。

判決書說，「拒絕接受稽查逃逸」應以汽車駕駛人對「稽查」事實有所認識為前提，否則無從認定其違反義務乃故意或過失，因此判決原告勝訴，撤銷處分。

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