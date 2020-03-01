色男「學皮卡丘耍萌」把頭埋她胸口狂蹭…再摟腰索吻！正妹嚇哭：別碰我

▲男子以「表演皮卡丘的樣子」為由，把頭埋進女性友人的胸部狂磨蹭。（資料照／記者蔡玟君攝）

記者陳羿妏／台北報導

宋姓男子與4名友人及正妹花花（化名）在餐廳聚會聊天，然而宋男見花花剛好坐他旁邊，竟以「表演皮卡丘」為由把頭整個埋進對方胸口磨蹭，趁機摟腰再突襲式親吻對方。花花嚇得花容失色，立即報警處理提告。案經台北地院審理，宋男被依性騷擾罪，判處有期徒刑4個月。

事情發生於2019年8月2日早上，宋男與4名友人、花花剛去完夜店，便決定在台北東區的餐廳續攤，當時宋男因為聽到花花說「想要一隻皮卡丘」，竟藉著假扮皮卡丘的動作，把頭埋進花花胸部鑽來鑽去，被推開後，不顧花花指著監視器狂喊「監視器有在拍」、「不要碰我」、「不要鬧了」，宋男仍執意摟住對方的腰，直接親過去。

宋男否認自己性騷擾，提到本來都好好的，突然看到花花感覺怪怪的，才會「開玩笑親她」，聲稱當時已經喝醉，還說自己「患有精神疾病，目前在服藥」；宋男的辯護人則提到，根據花花擷取的30秒監視器畫面，便認定2人相處狀態，覺得有斷章取義，根本只是花花自己想取得有利證據，另外提到因為宋男患有精神分裂症，認為本案應該適用刑法19條，請求法官判免罰。

不過法官認為，宋男的精神病並沒有相關證據，且宋男也提及他們在餐廳聊了1個小時多，此舉難認宋男因為喝醉無法辨識其他行為，另外花花被強吻後也立即報警，可得知她的確深感不舒服。台北地院審理，審酌宋男僅為一己私慾，對花花性騷擾，造成花花內心有陰影，犯後還矢口否認，因此依犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。



►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

「有硬塊」狂按下面…要女客解開內衣再揉胸！整復師二審改判有罪



模仿陳雷表演15年！「廖雷」挨告侵權…和解後再表演8次判賠44萬

「口罩只有財團能先拿到」藥師臉書粉專PO文挨告 法官判免罰原因曝

