3辣妹「藏美容會館」等翻牌！每節50分鐘1700元　他領進包廂一次抽900

▲阿傑被依法判3月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／台中報導

一名男子「阿傑」（化名）在台中開設一間美容會館，卻涉嫌讓裡面的3名女子，替男客以每節50分鐘、1700元的價格從事半套性交易。對此，台中地院審理後，依犯圖利容留性交罪共3罪，判他3月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿傑經營一間美容養身館，但他卻意圖營利，基於媒介、容留女子與他人猥褻之犯意，找了3名女子為男客從事身體按摩兼「半套」猥褻行為。阿傑以每節50分鐘的方式，向男客收取1700元的費用，自己再從中抽取900元的傭金，而他還在養生館內放了3支小姐的號碼牌，供男客挑選。

另外，阿傑會先向男客介紹消費方式，接著親自將人引領進小姐所在的包廂，再由小姐為男客進行半套按摩。不過，養身館詭異的營業方式，引發了警方懷疑，而警方持搜索票前往搜索，當場人贓俱獲，扣得日報表1張、派班單4張、小姐號碼牌3支、營利所得3400元。對此，台中地院審理後，認為阿傑的行徑已經影響社會風氣，因此依犯圖利容留性交罪，共3罪，各處以有期徒刑2月，應執行有期徒刑3月，如易科罰金得以1千元折算一日。

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