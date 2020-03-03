違停辱警王八蛋　飯店大亨曾砸260萬找街友頂包坐牢：我忙得要命，問心無愧

▲焦治國有「飯店大亨」之稱，以法拍屋起家，曾在台北市中山區、萬華區擁有多家飯店，身價上億。（圖／資料照／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

知名「飯店大亨」焦治國違規把車行駛在人行道上，遭到民眾檢舉，他和前來處理的員警發生拉扯衝突，遭依妨害公務罪送辦。而他過去曾花260萬元找街友頂包入獄，後來東窗事發才服刑，但自認「問心無愧」。

警方表示，1日晚間6時許，新北市三峽區有民眾檢舉一部紅色凌志小客車，違規行駛在三峽學勤路與大德街口的人行道上，嚴重影響行人，獲報到場進行舉發開單。此舉引發車主焦治國不滿，與警員發生口角，脫口而出辱罵「王八蛋」、「禍害」等語，讓警員立刻呼叫警力支援。

▼焦治國的轎車違規行駛人行道，不滿被取締辱罵警員「王八蛋」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

沒多久近10名支援警力到場，此時焦男的2名子女得知後也到現場關心，不但沒讓事件緩和，竟也與警方發生口角、肢體衝突。警方隨即將3人壓制在地，並帶回派出所偵訊，訊後依妨害公務罪移送偵辦。

據了解，焦治國有「飯店大亨」之稱，以法拍屋起家，曾在台北市中山區、萬華區擁有多家飯店，身價上億，但經營的飯店多次涉及應召女子性交易；2003年被依妨害風化罪判刑3年6個月，還爆出花260萬元找街友頂包入獄，引發喧然大波。

焦治國出獄後曾接受媒體訪問說，「冤枉已經冤枉了，你也曉得台灣司法，判了就判了那怎麼辦呢？後來我當然也不甘願去執行啊，我忙得要命，就找了一個不是小弟，他比我還大就頂替我去，我覺得問心無愧啊。」他出獄後繼續經營飯店，如今又因違停辱警登上新聞版面。

▼焦治國的轎車違規行駛人行道，不滿被取締辱罵警員「王八蛋」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼焦治國2子女到場也與警拉扯，3人妨害公務送辦。（圖／記者陳以昇翻攝）