偷拍女同學洗澡逼換美照　高雄男「理由就是愛妳」慘賠20萬

記者黃翊婷／綜合報導

阿恒（化名）與小美（化名）是大學同學，他在2016年間偷偷拍下女方洗澡時的模樣，並傳訊息威脅必須接受交換條件，否則就要傳送更多不雅照片，「沒有其他理由，就是愛妳」，結果反而挨告遭求償50萬元。橋頭地院簡易庭法官衡量雙方身分、地位以及經濟收入等因素後，裁定阿恒應賠償20萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲小美沒想到在自己的租屋處洗澡，竟然會被同學偷拍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

小美在判決書中主張，2016年間兩人剛好都在桃園租屋，沒想到阿恒沒有經過同意，私自用手機從浴室走廊拍攝她沐浴的模樣，接著用LINE傳送不雅照，要求用「本人照片」交換，讓她又氣又傻眼，憤而報警處理，並提告求償50萬元。

阿恒則辯稱，對於偷拍、威脅交換照片一事，他沒有異議，只是小美要求的精神慰撫金過高，實在負擔不起，「我願意賠償她2萬元。」

▲阿恒將照片傳給小美，要求對方傳送「美照」交換。（示意圖／記者孫于珊攝，與本文當事人無關）

橋頭簡易庭法官調查兩人的談話內容，發現小美在收到不雅照的當下，立即撥打電話試圖質問，無奈沒有接通，才改傳訊息表示，「你不接沒有關係，我可以去備案，說出你的來歷」，沒想到阿恒竟然回答，「放心，妳不知道我是誰的」、「（給我）幾張妳的照片就好」、「沒有其他理由，就是愛妳。不回應就是不接受囉？我還有很多（照片），放心」。

法官認為，阿恒沒有經過小美同意偷拍，雖然計謀沒有得逞，但已經對女方造成嚴重侵害，只是考量到沒有證據證明他有公開或散布上述照片，傷害並未擴大，加上衡量雙方身分、經濟收入等因素，最後裁定賠償20萬元較為適當，其餘部分駁回，全案仍可上訴。