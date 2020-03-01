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「有硬塊」狂按下面…要女客解開內衣再揉胸！整復師二審改判有罪

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▲▼按摩,推拿,按摩師,推拿師。（圖／Pixabay）

▲整復師狼爪伸到女顧客的私密部位。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台南報導

雲林一名吳姓男子平時為賣菜攤販，因為持有整復師證照，也會私下替人進行推拿服務，某次替女客人花花（化名）和另名男性友人推拿時，他竟未經同意，擅自將手摸進花花的下體及胸部，甚至還搓揉幾下，事後遭花花提告。一審雲林地院判無罪，案經上訴至二審後，台南高分院改判吳男有期徒刑8個月。

2017年5月23日下午吳男向前來買菜的花花及男性友人表示，「你們身體不好，我可以幫你們做整復推拿」，2名客人聽到後便答應進入屋內，接受整復按壓。不過見花花躺下後，吳男竟趁機隔著衣服，聲稱「有硬塊」必須要多按幾下「妹妹」，此外更他還直接把花花上衣拉起，一路從腹部按壓到胸部，直到花花反應好痛，他才暫時停手，讓花花去一趟廁所。

這還沒完，看到花花上完廁所回來，吳男以「需要壓背」要花花把內衣扣子解開，先按壓背部，下秒突然直接伸手撫摸、搓揉花花胸部，行徑相當誇張。當下花花隱忍不抵抗，認為吳男的行為是整復的療程之一，然而事後到家覺得不對勁，才趕緊報警處理。

吳男辯稱，否認有上述猥褻行為，提到整復當下只用捏與拳頭尖端把花花的筋撐開，而且當下花花並無表現怪怪的。花花同行的男性友人提到，雖全程在場，但是因為不熟悉整復手法，因此沒有察覺有任何異狀。花花則說，吳男整復過程曾提及「玉女心經」，並且以手指比出男女性交的手勢；花花因為這件事，出現強烈害怕驚慌感，造成她多次求助精神科門診。

法官勘驗整復協會、推拿員工會的說法，他們確實有規定整復師於服務流程時嚴禁按壓「乳房、乳頭、陰阜」，另外認為「伸入胸罩內施作，沒有這個必要性」；一審時，雲林地院認為儘管吳男施做時與規範不符，但花花男性友人全程都在場，也未阻止，因此沒辦法判定有猥褻一事，判無罪，不過案經上訴二審，台南高分院則認為，一審疏於吳男違背整復手法，肆意碰觸花花私密部位，還比出性暗示的動作，已經有主觀猥褻犯意，因此撤銷原判決，依對相類於醫療關係照護之人利用機會猥褻罪，改判有期徒刑8個月。

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