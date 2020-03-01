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無業大叔下載「552部羞片」全上傳論壇！標題還取名「台灣合集」　被判3個月

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▲▼駭客,電腦,筆電。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲鄭男在論壇上傳了多部猥褻影片，因此被判刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Unsplash）

記者林昱萱／嘉義報導

一名鄭姓男子在網路論壇上，以「台灣XX合集」為題，上傳多達552部的猥褻影片，其中還以「高中妹」、「蘿莉」等標題，來吸引不特定人士瀏覽。對此，嘉義地院審理後認為，依法將鄭男處以3月徒刑，得易科罰金。

判決指出，鄭男基於供人觀賞之犯意，先是到不明網站下載了多部，足以刺激或滿足性慾，並引起普通一般人羞恥心、厭惡感的猥褻影片，接著再將影片重新上傳到某網路論壇，同時將影片設為公開，並取名為「高中生」、「高中妹」、「蘿莉」等，提供網友點擊瀏覽。

網路警察進行網路巡邏時，發現鄭男上傳的猥褻影片竟多達552部。經嘉義地院核發後，警方立馬持搜索票前往鄭男家中收所，並將人逮捕到案。對此，法官認為，鄭男的行徑已經破壞社會善良風俗，所為誠屬不該，但考量他犯後已坦承犯行，並審酌他的智識程度、無業、貧寒的家庭狀況後，依犯以網際網路方法供人觀覽猥褻影片罪，判他有期徒刑3月，如易科罰金，得以1千元折算一日。

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