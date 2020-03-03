網傳「桃園市封城」假公文　桃警查IP位置疑似來自大陸網軍

▲桃園市上週在網路流傳「桃園市封城」假公文，桃警查出IP位置來自河北，疑似網軍所傳。（資料照／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市新聞處上週主動澄清「桃園市封城」網路訊息是假訊息，有人冒用市府名義散播「桃園市武漢肺炎防疫措施」假公文，籲請網友勿再轉傳，桃園市警局根據訊息傳播IP位置查出來自河北，懷疑是網軍所為，後續資料將提供警政署刑事局網路科技犯罪專責隊做後續偵查。

這份偽造桃園市府公文，發文日期為2月29日，主旨為「桃園市武漢肺炎防疫措施」，記載全市城市公交、捷運、長途客運暫停運營，無特殊原因，市民不要離開桃園，恢復時間另行通知，甚至還以三立新聞粉絲專頁分享封城新聞，但事後包括新聞處與三立新聞都予以否認，新聞處在第一時間澄清是假公文。

桃園市警局查出，該臉書發文IP位置設在河北，與先前幾次查察假訊息位置類似，初步研判為大陸網軍租用，專責發送不實訊息，由於訊息發放遠在境外，警方偵查有困難，後續將交由刑事局網路科技犯罪專責隊偵查。

桃園檢警表示，在新冠疫情期間，網路上假訊息不斷，依據現行法規，散布謠言不實訊息，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或併科300萬元以下罰金，偽造公文書，刑責則為1年以上7年以下，最重將面臨7年有期徒刑。

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