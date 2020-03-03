林為洲質疑信保基金100億執行率不佳　蘇貞昌喊話藍營「盡速通過特別預算」

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

立法院3日針對「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」總質詢，行政院長蘇貞昌等到場備詢。國民黨立委林為洲質詢時首先強調，國民黨率先提出紓困特別條例，同時，他提出質疑，擔憂此次100億信保基金恐執行率不佳。對此，蘇貞昌喊話國民黨配合，盡速通過特別預算。

林為洲表示，國民黨在這一次防疫過程中，率先提出要訂定防疫紓困特別條例，如今條例通過了，朝野承諾以希望最快速度，希望在13日下禮拜五之前能審理特別預算完畢，讓防疫第一線工作的防疫人員，得到最充分資源、全力做防疫工作。

林為洲提到，此次特別預算規模600億元，經濟部爭取200億元防疫紓困經費，其中有100億元作為信保基金「防疫千億保」專款，盼創造千億融資額度。他質疑，當年SARS期間政府也編了96億的預算，盼能創造960億元的貸款額，不過，最後的執行率卻只有一成，這次是否會重蹈當年覆轍。

對此，蘇貞昌回應，當年SARS時期是五月預算通過，六月疫情就結束了，這一次，希望林為洲帶著國民黨團，一起支持特別預算快速通過，有一個最好的開始。這次一千億元的貸款額要創造出來，鼓勵中小企業向銀行貸款，銀行擔憂風險政府來擔，已經責成經濟部、財政部做好因應，「我們成績一定要做出來」。