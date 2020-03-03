超前部署！高鐵「停賣清明連假自由座」　交通部曝兩大贊同理由

▲高鐵停賣清明連假自由座車票。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，台灣高鐵公司今日宣佈，停售清明連假（4/1-4/6）的自由座車票，全車僅售對號座車票，3月5日凌晨0時開搶，外界憂此舉對於臨時起意外出的旅客相當不方便。交通部次長王國材表示，高鐵自由座車廂「人與人距離近、接觸時間又長」，現在疫情當頭，「是防疫重要還是衝高載運量重要？」

高鐵清明假期疏運規劃加開184班次列車（南下79班、北上105班），總計6天提供1,050班次列車、103萬8450個座位的旅運服務，所有車次一律實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡之使用；旅客可自3月5日凌晨0時起購票。

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對此，外界擔心會影響臨時起意回鄉或出遊的旅客，無法買到車票搭車。王國材表示，高鐵公司不是突然不賣，是考慮到疫情肆虐，連假時期自由座又都塞得滿滿的，且高鐵與捷運不同，多是一小時以上的長途車程，人與人距離近、接觸時間又長，對防疫並不樂觀。

王國材表示，為了防疫，高鐵公司認為「不宜再擠一堆人」，因此提出該計畫，至於是否要多加開班次載客，則都還在研議中。他也強調，疫情當頭，「是防疫重要還是衝高載運量重要？」