旅遊業沒錢發薪水！交通部祭5億培訓補助費「勞工上課、雇主支薪」

▲交通部說明紓困計畫。（圖／交通部提供）

記者李宜秦／台北報導

因應新冠肺炎衝擊，交通部編列8億元支付人才培訓補助計畫，觀光局指出，轉型培訓費每人每小時可補158元、每月限120小時，培訓費將直接補貼給雇主，無雇主者如導遊、領隊等，則補給參訓者。不過交通部次長王國材表示，要點並未明文規定不可對勞工減薪，「僅能期待基本薪水不會減少、不裁員」。

王國材表示，受到新冠肺炎影響，觀光、運輸、租賃業等都面臨史無前例的困境，為了讓各行業在當前工作量較小的時間，進行人才培訓、產業升級計畫，交通部編列8億元補助經費，分為觀光業5億、運輸業3億，若參與踴躍，有機會加碼經費。

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▲觀光局長周永暉。（圖／交通部提供）

王國材表示，培訓計畫統一由公協會提出，每單位每月可申請一次，金額上限300萬元，參訓者每人每小時可補158元、每月限120小時，若有僱主者補助費歸雇主；無雇主者如導遊、領隊、計程車司機等，則直接補給參訓人。

王國材表示，希望透過培訓補助，讓雇主有能力發薪水，也呼籲「不要裁員、不放無薪假、維持基本薪水」，但若雇主減薪，仍可申請培訓補助，要點內並無強行規定。交通部表示，業者已可開始撰寫計畫，該補助近日就會審核通過，即日起開放申請。

觀光局旅宿組長湯文琦表示，每人每月可上滿120小時，且可以同時報名一個以上的課程。觀光局長周永暉指出，若導遊想參加民宿協會的課程，也是可以的，他也表示，不鼓勵線上學習，實習課程則不反對。

▲交通部人材培訓計畫。（圖／交通部提供）