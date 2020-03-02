ET民調／85.0％擔心新冠肺炎未來在台灣大爆發　62.9％支持公開隔離地點





▲面對新冠肺炎，台北市民戴口罩搭公車。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在台灣持續延燒，港大學者預估2019新型冠狀病毒疫情將在4月到6月達到高峰。根據《ETtoday新聞雲》最新調查顯示，有85.0％民眾擔心新型冠狀病毒未來在台灣大爆發。另外，面對新冠肺炎確診患者出院後的隔離場所，則有62.9％民眾希望公開隔離地點。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年2月27日至3月1日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「網路調查」，回收有效樣本數為1,046份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負3.03%。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（109年1月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本次調查具有代表性。

針對「是否擔心新型冠狀病毒未來在台灣大爆發」，調查結果指出，有85.0％民眾選擇擔心（非常擔心47.6％、有點擔心37.4％），僅9.9％人覺得不擔心（7.9％不太擔心，2.0％非常不擔心），其餘5.2％表示沒意見或不知道。比較上次（2月5日至9日）的調查結果80.5％相比，擔心民眾的比例增加了4.4％。

至於台灣政府的防疫表現，調查結果顯示，有85.8％民眾對台灣政府的防疫表現感到滿意，和前次（2月5日至9日）調查的滿意度結果（80.9％）相比，滿意度增加了4.9％；僅有9.1％的民眾感到不滿意，和前次（2月5日至9日）調查的不滿意度16.7％相比，不滿意度減少了7.6％。

對於2019新型冠狀病毒疫情造成口罩搶購，政府除了對民眾購買口罩採「實名制」外，更是在口罩產線及國均支援下，將口罩產能大量提高，有48.5％民眾表示會因為買不到口罩而恐慌，和前次（2月5日至9日）調查結果46.6％相比，恐慌民眾的比例增加了1.9％。

對於新冠肺炎確診患者出院後要前往指定場所隔離14天，引起網友爭論隔離地點是否要公開，調查結果也顯示，有62.9％民眾認為隔離地點應該要公開，讓民眾可以遠離這些地點，另有30.1％民眾認為不應該公開，以免造成不必要的恐慌。

談到日前吵得沸沸揚揚的大甲媽祖遶境等大型活動，有許多民眾擔心，除了大型宗教活動之外，馬拉松或演唱會等人流聚集的活動舉行，恐成防疫破口，調查結果則顯示，有58.6％民眾認為人潮聚集的活動政府應該依「傳染病防治法」勒令停辦，33.3％民眾認為主辦單位應該自行停辦，僅有1.3％民眾認為活動應該照常舉行。

至於這些人潮聚集的大型活動到底該不該辦，調查結果也指出，有95.8％民眾認為中央疫情指揮中心應對大型活動提出「明確標準」，並強制活動主辦方遵循（含「非常認同」79.0％與「有點認同」16.8％）；僅有1.5％的民眾感到不認同（含「有點不認同」1.3％與「非常不認同」0.2％）。

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