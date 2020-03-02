ET民調／媽祖遶境、馬拉松、演唱會標準不一　58.6%同意政府勒令停辦大型活動

▲大甲媽遶境吸引許多信徒參與。（圖／鎮瀾宮提供）



政治中心／綜合報導

台灣新冠肺炎確診病例日漸增加，為減少病毒傳染的可能，政府建議人多的大型活動可延期，卻未訂定明確大型活動標準，頓時成為各界討論焦點。根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果指出，有95.8％民眾認為中央疫情指揮中心應對大型活動提出「明確標準」，58.6％民眾認為政府應依法勒令停辦大型活動。

台灣宗教盛事大甲媽祖遶境將於3月中展開，然而卻遇上新冠肺炎，原本主辦方大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示如期舉辦，事後在政府的呼籲以及民眾的輿論壓力下，宣布延期。

▲「2019新型冠狀病毒」民意調查。（圖／ETtoday民調中心）



根據《ETtoday新聞雲》民調顯示，有95.8％民眾認為中央疫情指揮中心應對大型活動提出「明確標準」，並強制活動主辦方遵循（含「非常認同」79.0％與「有點認同」16.8％）；僅有1.5％的民眾感到不認同（含「有點不認同」1.3％與「非常不認同」0.2％）。

至於目前新冠肺炎疫情增溫，有許多民眾擔心像是大型宗教活動、馬拉松或演唱會等人流聚集的活動舉行，恐成防疫破口，調查結果也顯示，有58.6％民眾認為人潮聚集的活動政府應該依「傳染病防治法」勒令停辦，33.3％民眾認為主辦單維應該自行停辦，僅有1.3％民眾認為活動應該照常舉行。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年2月27日至3月1日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「網路調查」，回收有效樣本數為1,046份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負3.03％。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（109年1月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本次調查具有代表性。

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