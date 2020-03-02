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雲南強制師生喝「大鍋藥」抗肺炎　命令涉違法...官員急喊卡

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▲▼ 雲南有醫院提供大鍋藥給民眾增強抵抗力。（圖／取自雲南馬關縣微信公眾號）

▲▼雲南有醫院提供大鍋藥給民眾增強抵抗力。（圖／取自雲南馬關縣微信公眾號）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情持續，為抗擊肺炎，增強抵抗力，大陸雲南省竟有地方把民俗間的「大鍋藥」，列入行政命令，強制要求師生食用，以做為入學報到條件。消息傳出後，除在網路上引起討論，也因規定涉嫌違法，被當地官員緊急喊卡。

據中新網報導，雲南臨滄有個別縣區，學校要求師生、家長上傳購藥證明、服藥圖片、影片等方式，強制師生服用「大鍋藥」；有家長更於1日向媒體、外界反映，學校以此做為入學報到的條件，讓他們只能按時上傳喝藥照片，寫明有無不良反應等。

規定引發各界質疑後，臨滄市教育體育局今（2日）一早發出公告，緊急喊卡上述做法。公告稱，臨滄市已要求各縣(區)教育體育局、市直各學校立即停止執行原本發布，要求師生用藥的通知，不得以是否服用「大鍋藥」作為春季學期開學報到入學條件。

▲▼學校要求師生自行到藥店購買材料，再熬製「大鍋藥」服用。（圖／翻攝自東網）

▲學校要求師生自行到藥店購買材料，再熬製「大鍋藥」服用，但因強制性行為涉嫌違法、引發輿論，被當地政府緊急喊卡。（圖／翻攝自東網）

但對於大鍋藥的使用，公告也提到，起初是為做好復學準備，在中醫專家組根據各年齡段學生特點，提供「大鍋藥」的基礎處方，惟個別地方單位執行方式錯誤，與市應對疫情工作領導小組指揮部要求不一致，給師生家長帶來不便，在社會上造成不良影響，在此我們深表歉意、深刻檢討。

公告繼續指出，學校與衛健部門要密切配合，指導師生科學服用「大鍋藥」；師生在服藥前要認真閱讀臨滄市中醫醫院提供的《春季中醫藥預防指導方案》，知曉服藥禁忌，確保用藥安全。也就是說，雲南臨滄市基於復學工作準備，仍會指導師生「科學服用大鍋藥」，但不會有強制性手段。

「大鍋藥」一般泛指用大鍋熬製的傳統民族中醫藥，盛行於大陸西南省分，多數採用板藍根、紫蘇、甘草、銀花等具有預防感冒、腹瀉、腹痛等多重功效的中草藥搭配，於季節轉換時，廣泛普及於各學校、大型單位、軍區內部，旨在提升人民群眾的抵抗力。

以雲南馬關縣中醫醫院為例，2月初就曾發布公告稱，為加強新冠病毒肺炎疫情的防控工作，院內特別調劑預防新冠肺炎中醫藥劑，為臨床一線醫務人員、住院患者、家屬及來院就診患者、家屬免費發放「大鍋藥」藥湯。個人若需購買藥方藥材，每副售價17.2元人民幣。

但據東網報導，有醫生指稱，開處方藥需要醫生職業證明，此外，若以行政命令方式，強制讓孩子服用中藥，將涉嫌違法。

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