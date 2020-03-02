ET民調／除了中國大陸不能來　90.6%支持限制其他疫情嚴重國家公民入境

▲不少航班因應新冠肺炎取消 。（圖／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒全球，台灣政府為杜絕疫情已針對大陸港澳地區做出禁止入境措施。根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果，89.5％的民眾認同對中國大陸實施限制公民入境措施，有90.6％民眾也支持其他疫情嚴重國家禁止入境台灣。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年2月27日至3月1日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「網路調查」，回收有效樣本數為1,046份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負3.03％。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（109年1月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本此調查具有代表性。

除了中國大陸之外，新冠肺炎正在韓國、義大利等國急劇擴散，有許多國家開始對韓國實施禁止入境措施，美國總統川普更表示：「美國到某個時點可能必須限制來自義大利、南韓的旅客入境」。

對此，根據《ETtoday新聞雲》民調中心調查結果指出，有高達89.5％的民眾認同政府對中國大陸實施限制公民入境措施（含「非常認同」72.8％與「還算認同」16.7％），僅有5.3％的民眾表示不認同 （含「有點不認同」4.0％與「非常不認同」1.3％）。

另外，有90.6％民眾認為，如果全球疫情失控，台灣政府也應該要限制除了中國大陸以外的疫情嚴重國家的公民入境（含「非常認同」73.7％與「有點認同」16.9％），僅有3.9％的民眾表示不認同 （含「有點不認同」1.7％與「非常不認同」2.2％）。

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