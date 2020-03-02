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ET民調／66.9％憂中國大陸沒能力控制疫情　48.5％盼台灣「維持兩邊等距」

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▲▼中華人民共和國國旗,五星旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲（圖／達志影像／美聯社）

政治中心／台北報導

中國武漢爆發的新冠肺炎自2019年12月延燒至今，世界各地紛紛出現確診案例，使全球人心惶惶，根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果指出，有66.9％民眾不認為中國大陸政府能控制疫情。另外，在美中台關係方面，有高達48.5％民眾支持台灣「維持兩邊等距」。

對於是否認為中國大陸政府有能力控制國內新冠肺炎疫情，根據《ETtoday新聞雲》最新民調指出，有66.9％民眾不認為中國大陸政府有能力可控制國內的新冠肺炎疫情（含「有點不認同」29.3％、「非常不認同」37.6％），另有27.0％民眾認為中國大陸政府有能力可以控制疫情（含「非常認同」12.1％與「有點認同」14.9％）。

在台灣人的自我認同意識方面，調查結果也顯示，有74.2％民眾認為自己是「台灣人」，有21.7％認為自己是「台灣人也是中國人」，僅有1.5％民眾認為自己是「中國人」。

兩岸關係部分，調查結果指出，有12.1％民眾偏向兩岸統一（包含「立即統一」3.9％與「先維持現狀未來再統一」8.2％）；有45.6％民眾偏向維持現狀（包含「暫時維持現狀以後再說」22.4％與「永遠維持現狀」23.2％）；35.2％民眾偏向台灣獨立（包含「先維持現狀未來再獨立」22.5％與「立即獨立」12.7％）。

▲新冠病毒,大陸,隔離,新冠肺炎,武漢肺炎 。（圖／路透社）

▲（圖／路透社）

談到美中台三邊關係，調查結果則顯示，有39.8％民眾認為台灣應該要「親美」，和2019年10月22日至27日調查結果相比，支持「親美」的比例增加了5.3％；而支持「親中」的比例為3.1％，和2019年10月22日至27日調查結果相比，支持「親中」的比例減少了2.9％。至於支持「維持兩邊等距」的比例為48.5％，和2019年10月22日至27日調查結果相比，支持「維持兩邊等距」的比例減少了3.4％。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年2月27日至3月1日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「網路調查」，回收有效樣本數為1,046份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負3.03％。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（109年1月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本次調查具有代表性。

▲▼「2019新型冠狀病毒」民意調查。（圖／ETtoday民調中心）

▲▼「2019新型冠狀病毒」民意調查。（圖／ETtoday民調中心）

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