北京往返！空服員「去台灣度假」不想申報　台妹曝恐怖漏洞：護照0紀錄

▲機場防疫不得馬虎！（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）確診來到39例！一名女空服員驚爆，非台籍同事執勤往返北京的班機後，打算到台灣度假，偏偏空服員出入境不需檢查護照，對方也不打算誠實申報，原PO憂心喊話「空服員會不會成為防疫破口？」

一名女網友在論壇《Dcard》透露，目前在亞洲某瘟疫國擔任空服員，公司依舊有飛往中國的班機，但「改成了當天來回班」，表面上說禁止中國旅客，然而持有簽證的陸客，仍可允許入境，其他國籍遊客也無任何限制，「我覺得這樣還不是在運（病）毒嗎？」

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最讓原PO擔憂的是，「在很多國家，空服員出入境是不用拿護照的」，深怕傳染媒介暗藏漏洞。原PO心急如焚表示，最近在群組看到一名非台籍同事詢問，「前幾天坐了北京來回班，可以去台灣度假嗎？」

照理來說，具中港澳旅遊史、或經中港澳轉機者、港澳人士來台，需進行居家檢疫14天。無奈空服員護照沒有出入境紀錄，「他們打算不申報」，隨著義大利與韓國病例數攀升，原PO無奈直呼，「也有許多台籍空服員可能做了這些班機，但是為了回台灣選擇不申報！這樣要是真的怎麼了，政府很難查！因為護照沒有紀錄。」

▲原PO盼政府能重視空服員出入境申報！（圖／翻攝Dcard）

「不是想讓自己回不了台灣，因為我也超愛回台灣的！」原PO喊話，就怕這些漏網之魚讓全台淪陷，希望政府能重視，「加上職業的申報！並且要求某些特定職業誠實申報！尤其是空服員跟航海員等…這樣至少出事時，政府才查的到！」

文章曝光後，網友們陷入恐慌驚呼，「空服員超級危險，總是待在密閉空間」、「大韓就有組員確診了，在機場工作真的很毒」、「感覺護目鏡也要戴耶！我男友在醫院上班，也都會戴口罩和護目鏡，我覺得空服員跟旅客的接觸非常接近，眼睛也會傳染」、「到底飛回台灣後需不需要自主管理14天！空服員同住的家人也很令人擔憂」。

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