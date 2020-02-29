散布「台北一車車屍體往火葬場」假消息　他14hr內火速被逮！

記者游芳男、徐愷昕／宜蘭報導

莊姓網友日前轉貼全球華人軍事聯盟的文章，因內容提到，「台灣疫情失控，軍方接管台北，蔡當局當街燒死疫情患者 」等不實言論，遭警依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送北檢偵辦。警方表示，在網路上轉貼文章前，務必先查證內容是否屬實，如經查確定是散播假消息，最高將可處3年以下有期徒刑，併科300萬元以下罰金。

▲網友散布「台灣疫情失控，軍方接管台北」假訊息，14小時內火速被逮。（圖／記者游芳男翻攝）

全球新冠肺炎疫情持續升溫，行政院37日宣布中央流行疫情指揮中心提升至一級開設，立法院也三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」加重罰則條例，警政署速下令全國警察機關配合查緝。宜蘭縣政府警察局接獲指令，隨即成立專責小組並與地檢署建立聯繫窗口加強查辦散播「有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息」，於14小時內火速查獲一件散播「台灣疫情失控，軍方接管台北」假訊息案件。

臉書帳號莊XX的網友日前轉貼一全球華人軍事聯盟的貼文，因內容提及「台灣疫情失控，軍方接管台北，蔡當局當街燒死疫情患者 」及「X，據我朋友在台灣的小姨子的姨夫的三姑的七舅老爺的兒子的男朋友講，台北現在一車一車的屍體往火葬場拖.....」，被警方認為明顯是在散播不實消息。

莊姓網友貼文轉發不到14小時，就被警方火速查獲，最後被依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送新北地方檢署偵辦。對此，宜蘭警刑大科偵隊呼籲民眾，在網路上轉貼文章前，務必先查證內容是否屬實，即使出於善意的提醒，也可能涉及散播假訊息的行為，如經查確定散播假消息屬實，最高將可處3年以下有期徒刑，併科台幣300萬元以下罰金。

►偷偷分享少女秘密！

▲▼網友散播「台灣疫情失控 軍方接管」假訊息，14小時內火速被逮。（圖／記者游芳男翻攝）