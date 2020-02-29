4年過1次生日！他嘆229出生好悲劇　釣出苦男回：我一生只能過一次

▲網友嘆：「229出生好悲劇」釣出苦男回：「我一生只能過一次生日。」（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

記者陳雕文／綜合報導

每年過生日總是值得大肆慶祝，但若是在2月29日出生的人，可能就不會這麼覺得！民眾上臉書抱怨，覺得「為什麼229，4年才1次！這不公平啊！」結果文章釣出更慘的網友留言說，自己家只過農曆生日，但他出生日子實在太特別，導致一生只能過一次生日。

一名許姓網友在229當天上臉書【爆怨公社】PO文，表達自己是2月29日出生的無奈，結果意外引起了一群網友贊同說，「應該開心，1：4呀！當別人一百歲你才25」、「每年都在幫別人慶祝生日，自己4年一次還被忘記」、「到現在只過了5次生日，被笑只有5歲」、「別難過，你要想，為了幫你慶祝生日，你每次生日那年都有奧運。」、「生日快樂！ 好好的黑皮一下。因為四年才一次。呵呵！」

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還有一名「特殊網友」留言說，自己家裡只會過農曆生日，但是他偏偏卻在閏五月出生，因此「每19年才有一次閏五月能過生日！」此外，還有一名網友更慘，「閏十月出生，家裡的老人告訴我，這輩子你只能過一個農曆生日，就是出生那天。」

據了解，閏月在10月非常稀少，「21、23、27、28、32、34和38世紀」都不會出現閏十月，而且從2020年開始往前算200年，只有19世紀1870年（庚午年）和20世紀1984年（甲子年）2次發生閏十月，下次閏十月將會在22世紀2166年出現。

但也有其他網友認為，「我是愚人節的生日，每次邀請別人來過生日都沒人來，開心就好啦。」、「自己過的開心就好。」、「我除了當兵的2次生日以及教召1次生日以外，根本不知道什麼叫作生日。」、「我也是閏6月生的，所以30年才有一次真正的生日。」

我沒有遲到，是時間遲到了！