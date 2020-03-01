1例死亡代表背後100確診！香港專家：新冠肺炎已全球大流行

▲香港大學醫學院院長梁卓偉。（圖／翻攝HKU Medicine）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港大學醫學院院長梁卓偉3月1日在電台節目上表示，新冠肺炎在多國不同地區都出現本地傳播，技術上病毒已算是全球大流行。他更推算，1例死亡個案，可能代表當地背後已有100個確診病例，目前仍須透過血清測試，了解有多少人是無症狀感染者。

▼香港疫情嚴峻，已發生多起社區傳播。（圖／達志影像／美聯社）



梁卓偉首先分析香港的疫情，他指出，香港的新冠肺炎疫情還不到頂，雖然沒見到病毒在社區廣泛傳播，但未來一定會有可能性，所以要採取拖延策略，「能拖多久，就拖多久。」

港府3月2日將恢復公共服務，梁卓偉認為，疫情可能還要幾個月才會告一段落，期間不能完全讓社會癱瘓或處於被動，「如果已經了解病毒特徵以及有效的預防方法，那恢復社會運作是合理的，只是大家不能掉以輕心。」

梁卓偉還說，大陸的疫情大致已受控，但還是要密切觀察，看復工復產後會不會又有第二波。他並指出，國外的疫情才剛剛開始，且由於多國不同地區都出現了本地傳播，技術上已算是全球大流行。

梁卓偉並推算，1例死亡個案，可能代表當地背後已有100個確診病例，目前仍須透過血清測試，了解有多少人是無症狀感染者，在疫苗問世前，各地都應該疫情的爆發。

▼梁卓偉在電台節目上受訪。

