新冠肺炎、SARS都在40天爆院內感染！蘇益仁：無症狀感染者很難防疫

▲蘇益仁認為，在台灣會有零星社區感染，是因無症狀感染者輕症就會傳染，很難做防疫。（圖／路透社）



記者許展溢／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，台灣累計39例確診，其中已有案例是沒有旅遊、接觸史，甚至感染源不明。另外，首例出現至今40天，和當年SARS同樣在第40天爆發首次院內感染。前疾管局長蘇益仁認為，指揮中心已進入一級開設，代表已難以阻止社區傳播，現在應思考該怎麼「減災」，至少能讓損失率從100%降到20%。

28日指揮中心公佈2例確診個案，其中，50多歲女性沒旅遊史，但原本就有糖尿病、心血管疾病等慢性病史，2月14日因低血糖住院、21日出現發燒、咳嗽症狀，26日診斷肺炎由醫院通報送驗，研判可能在醫院或社區感染。

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蘇益仁表示，2003年SARS爆發，第一階段隔離10幾萬人，但後來發現患者需要發燒才具傳染力，第二階段隔離人數變少。而現在台灣會有零星社區感染，是因為無症狀感染者輕症就會傳染，這地方很難做防疫，社區感染爆發只是時間問題，應提前部署，去做「減災」思考。

▲台灣累計39例確診，其中有案例是沒旅遊、接觸史，甚至感染源不明。（圖／楊殿宏製）



28日公佈的另一個案例北部30多歲男性，曾在2月17至22日跟團赴日本大阪旅遊。蘇益仁指出，日本旅遊團的確診案例已成警示，「如果開放到日本旅遊，都有一定風險」，接下來也要面對韓國來的境外移入個案，指揮中心應該思考如何減災，如「醫院超前部署」，已出現社區感染的地方暫緩大型活動，才能將未來損失降到最低。

蘇益仁認為，如果要維持飛機對飛，旅遊繼續，又要維持零星社區感染，已不實際了。蘇益仁說，根據他觀察，第20案以前確診者，都是從大陸或武漢回台，且在2、3個星期後才發現，但之後出現的患者，很多都和大陸無關。蘇益仁強調，台灣提升到一級開設，未來在檢疫要維持多嚴謹，指揮中心都需審慎思考，因如果一有境外移入，指揮中心就將旅遊疫情建議提升到「警告」，回國都需居家檢疫14天，這樣國人出不去，外面的人進不來，形同於「鎖國」，短期下來看似有利，但長期下來對經濟政治發展，都有負面影響。