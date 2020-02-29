新北小黃運將自製超狂「防疫神簾」！正妹客看傻拍照

▲小黃運將自製防疫神簾。（圖／翻攝「爆料公社」）

網搜小組／柯振中報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷傳出，台灣目前已有39例確診案例，這也讓時常接觸群眾的從業人員感到相當緊張。一名小黃司機為了杜絕被傳染新冠肺炎，在車上自製了超狂的「防疫神簾」，照片貼出後不到20分鐘就有破萬名網友按讚、分享，紛紛大讚這名司機「好聰明啊」。

新北一名正妹29日搭乘計程車，上車時發現了司機的座位被這款「防疫神簾」包住，讓她忍不住拍照上傳，直呼司機大哥真的太有才了，「遠離武漢病毒的最佳示範。」

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此外，為了怕這樣會悶死，這名小黃運將還全程開窗保持通風，甚至為了避免與客人有肌膚接觸，還在一旁擺了小圓盤，用來收錢與找錢用。

▼正妹大讚運將自製的防疫神簾。（圖／翻攝「爆料公社」）



得到司機的允許後，正妹將「防疫神簾」的照片貼上網，短短20分鐘就收穫了近2萬個讚。不少人看完後紛紛留言，「完美防護，保護自己，保護他人」、「很棒ㄛ。保護自己也保護了客人」、「自己的命自己保護。」

不過，也有人說明，就算做了這款遮擋的簾子，病毒還是可以透過空調在車內循環，「空調是循環的」、「如果沒有每次載完就消毒，還是會有殘留在車上的問題」、「可是哥，冷氣不是循環的嗎」、「記得冷氣不要開循環，不然也是白做工。」

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