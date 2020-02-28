拜拜不燒香！281年龍山寺3月13日起停香

▲萬華龍山寺。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

為了響應環保，政府目前力推宮廟「減香」，台北市香客鼎盛的萬華龍山寺，繼2017年觀音爐減為1炷香後，27日再貼出公告，自3月13日起將全面停止供應香客免費香枝，遊客入寺參拜也將不得自行攜帶香枝。龍山寺也成為台北行天宮之後，北市另一大型廟宇停止信徒燒香。

龍山寺過去在2000年就先停止燒金紙，2017年6月則從21柱香減到剩下觀音爐1炷香，去年5月則是禁遊客點燭。廟方昨貼出公告，自今年3月13日起不再供香，但未來仍會保留觀音爐，廟方仍會每天在觀音爐點香、跑香。

擁有281年歷史的龍山寺，香火鼎盛，不只是萬華當地的信仰中心，不少香客、信徒也慕名而來參拜。2000年先停止燒金紙，如今將進一步「停香」，龍山寺副董事長黃書瑋受訪表示，考量過年信眾人潮聚集，怕手上拿香容易觸碰到別人衣服或皮膚，因此今年除夕至初三廟方已停止供香4天。

黃書瑋表示，事後評估效果不錯，對減少PM2.5也有所幫助，昨董事會會議決議，自3月13日起停止供應民眾免費香枝，也禁遊客點香燭。

而停香規劃也獲得信眾好評。黃書瑋說，公告貼出後，就收到信眾來信大讚，認為可帶動減少燒香；黃也坦言，「香枝的問題一直很困擾」，目前觀察，10位信眾裡已有6人不持香，龍山寺近年也從21炷香陸續減到1炷香，相信可逐步提升信眾對於宗教信仰的正確認知，鼓勵信眾手持1炷香繞1圈後再插香，會減少很多煙。

