鹿港龍山寺「肉包阿北」吳明財享壽84歲過世 　59年古早味成絕響！

▲鹿港「肉包阿北」吳明財84歲過世，59年古早味成絕響。（圖／照片來源：臉書社團「~~我愛鹿港小鎮~~」施雲軒）



記者林彥臣／綜合報導

許多彰化人從小吃到大的庶民美食鹿港龍山寺「50多年老擔肉包」，被暱稱為「肉包阿北」的老闆吳明財享壽84歲過世，「肉包阿北」從25歲就開始擺攤車，59年的古早味從此成為絕響！

▲肉包阿北的攤車只簡單寫著「50多年老擔」。（圖／照片來源：臉書社團「~~我愛鹿港小鎮~~」施雲軒）



「肉包阿北」吳明財的老攤車沒有店名，只用塑膠板簡單寫著「50多年老擔，純手工製」，冬天賣包子、夏天改賣冰涼消暑的鹼粽，還有蛋黃肉包、香菇肉包、菜包、花生包、芝麻包、饅頭等品項，由於沒有店面、招牌及固定公休日，可說是在地人才知道的隱藏美食及兒時回憶，隨著網路及媒體介紹，肉包阿伯近年更成為鹿港知名「街角風景」。

▲夏天還會賣冰涼的鹼粽。（圖／照片來源：臉書社團「~~我愛鹿港小鎮~~」施雲軒）



根據《自由時報》報導，由於「肉包阿北」多日沒有現身擺攤，附近鄰居表示阿北已經過世，鹿港民俗文物館副館長施雲軒指出，阿北過世他特別感傷，不只是從小吃到大，而且製作的肉包不油膩，近年生意更好，讓他常買不到，乾脆抓時間直接到阿伯家門口等他出攤。

鹿港民俗文物館一名35歲男員工也說，從小吃吳明財的肉包長大，阿伯的包子麵皮是手工製作且天然發酵，因此口感特別彈牙、厚實，與一般包子店很不一樣，包子的肉餡也非常好吃，尤其蛋黃肉包裡面的鹹蛋黃更可說是招牌味道，如今肉包阿伯過世，讓他感到很意外、很不捨。

▲阿北的肉包好吃不油膩。（圖／照片來源：臉書社團「~~我愛鹿港小鎮~~」施雲軒）



施雲軒也在地方社團「我愛鹿港小鎮」PO出「肉包阿北」的過世的消息，網友留言表示，「再也吃不到了.. .. ..阿伯謝謝你陪伴我們成長及帶給我們好吃的肉包」、「懷念的古早味，懷念的溫馨人！」、「阿伯功德圓滿，一路好走，會懷念你做的包子」、「小時候下課的幸福味道，阿伯一路好走」、「阿伯的東西很好吃，吃過都會念念不忘呢！可惜阿伯.. .. ..願阿伯一路好走」。

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